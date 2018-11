TA: Follow the leader

Geweldig weer dit prachtige technische verhaal. Nu is het weer de SOX die we in de gaten moeten houden en follow the leader. Wie is deze leader? Alles en iedereen hangt nu weer aan de lippen van onze papegaai Trumpie. Wat gaat deze ontmoeting brengen? Los daarvan zijn er een aantal economische ontwikkelingen die uiteindelijk de koersen gaan bepalen. Royce kiest nu duidelijk de kant van Bas, die al vanaf januari roept dat we gaan dalen. Ook Royce denkt dat we de 500 weer gaan opzoeken. Of we nu omhoog gaan of omlaag, er is ALTIJD terug te vallen op een verhaaltje waarin ofwel de stijging of daling is aangegeven. ALTIJD GRLIJK. Het zijn de wereldwijde economische ontwikkelingen die de richting bepalen, en die ontwikkelingen zijn maar ten dele te voorspellen. Als het da als, tja dan moet het liniaaltje bijgebouwen worden. Zolang de wereld opgescheept zit met "wereldleiders" zoals Trump blijft het een gok en moeilijk te voorspellen welke kant het opgaat.Jammer maar waar. Laat Trumpie eerst eens zijn beloften in eigen land waarmaken. Reis er maar eens een paar weken rond en vergeet dan vooral de grote steden niet. Alles of niets wordt hier duidelijk als je op straat naar links of rechts kijkt. Sorry Trumpie, maar jij komt jou beloftes in eigen land niet eens na. Pffff