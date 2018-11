Fondsenrondje: Voorzichtigheid troef

Ondanks dat we de winst bij opening grotendeels hebben kwijtgespeeld, staan we toch voor de derde dag op rij in de plus. De AEX stijgt 0,1% wat in lijn is met de overige Europese beurzen.

Rond 18.00 uur kan er de nodige beweging komen op Wall Street, want dan speecht Fed-voorzitter Jerome Powell. Het zou zomaar kunnen dat dan duidelijk wordt hoeveel renteverhogingen we komend jaar gaan zien.

Voor de rest zijn er relatief weinig macrocijfers die de markten gaan beroeren. Om 14.30 uur komt er een tweede herziening van de groei van het Amerikaanse BBP over het derde kwartaal. De consensus is een geanualiseerde stijging van 3,6%.

Galapagos

Vanochtend werd bekend dat Galapagos (+1,7%) de Fast Track-status heeft gekregen van de FDA (food and Drug Administration) voor de behandeling van patiënten met artrose. Deze status wordt toegekend aan medicijnen voor ernstige of levensbedreigende ziektes.

Ondanks dat het voor Galapagos niet de belangrijkste indicatie is, betekent dit goed nieuws voor het biotechbedrijf, omdat het ontwikkelingstraject sneller kan worden doorlopen. Het gevolg is dat er dan minder kosten hoeven worden gemaakt en het product eerder op de markt komt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wedden op één paard in biotechland is meestal onverstandig, maar voor de gokkers onder ons die de aandelen Galapagos hebben gekocht bij de beursgang in 2005, geldt dit niet. Binnen dertien jaar is de koers met maar liefst 1200% gestegen.

Aan de andere kant is er de bleeder Pharming die in diezelfde periode gewoon eventjes 98% heeft moeten inleveren. Het biotechfonds onder leiding van Sijmen de Vries heeft aan de lopende band emissies uit moeten voeren, maar is daardoor nog wel in leven. Kortom, aan spektakel geen gebrek.

KPN

De CEO van KPN (+2,0%), Maximo Ibarra, kwam niet met de meest spectaculaire update ooit, maar wordt hiervoor toch beloond door beleggers. Het doel is om de ebitda organisch te laten groeien door kostenbesparingen ter waarde van €350 miljoen.

Daarnaast moet de vrije kasstroom groeien, waardoor het dividend kan stijgen en de schuldenlast verder afgebouwd. Kijken we naar de opbrengstenkant, dan is het doel om de omzet te stabiliseren. Voor de meeste bedrijven niet ambitieus, maar voor KPN wel, want dat lukt de Nederlandse telecommer de laatste jaren maar niet.

Kijken we naar de waardering dan behoort het aandeel niet tot de goedkoopste op het Damrak. Op dit moment noteert KPN 23 keer de verwachte winst voor 2018. Deze ratio daalt in 2019 weliswaar naar 20, maar echt bijzonder is het nog niet. Het dividend van 5,2% is dan wel weer lekker.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,1% wat redelijk in lijn is met de overige Europese beurzen.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,3%) doen het niet onaardig.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,129 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,48%) en Duitse tienjaarsrente (0,34%) dalen verder. Dit keer is het één basispunt

Goud (-0,2%) heeft het eventjes niet.

Bitcoin (+4,4%) staat weer boven de $4000.

Damrak

Altice (+6,6%) gaat in de rebound al moet er nog 20% bijkomen om op hetzelfde niveau van begin vorige week te komen.

Philips (-1,4%) doet het goed dit jaar, maar ligt slecht vandaag.

Chippers doen het deze week prima. Ook vandaag staan ASML (+1,4%) en ASMI (+1,3%) in de lift. Voor Besi (+0,2% geldt dit dan weer niet.

Voor de rest allemaal nulletjes voor de komma bij de Nederlandse hoofdfondsen.

AMG (+1,8%) wijzigt de operationele bedrijfsstructuur. Het bedrijf gaat verder met twee divisies genaamd AMG Technologies en AMG Critical Materials.

Ook het cyclische Aperam (+2,5%) ligt er goed bij, al is de koers dit jaar met bijna 40% gedaald.

Air France-KLM (-2,1%) vliegt deze keer naar beneden. Die €10-grens weet de vliegtuigmaatschappij maar niet definitief te doorbreken.

BAM (-0,4%) en Heijmans (+2,1%) hopen hun asfaltfabrieken in één asfaltbedrijf onder te brengen. Alleen de mededingingsautoriteiten moeten nog even goedkeuring verlenen.

Zonder dat wij echt belangrijk nieuws kunnen vinden, zet Wessanen (+2,4%) het herstel verder door.

Ajax (+0,0%) plaatst zich voor de knock outfase van de Champions League, maar daar worden beleggers niet warm of koud van. Het aandeel noteert overigens wel dichtbij haar all time high van €14,60.

Nedap profiteert van van een koopadvies van Berenberg. Het koersdoel bedraagt €65.

Adviezen

TKH: starten met kopen en €55,50 - Berenberg

Nedap: starten met kopen en €65 - Berenberg

KPN: naar €2,75 van €2,80 en houden - KBC

