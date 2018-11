Als ik de informatie op de pagina 'Rendementsontwikkeling' bij BinckBank mag geloven, dan sta ik dit jaar (peildatum: 27-11-2018) in de plus. Een bescheiden plus van 1,47% versus -4,59 voor de AEX. Ik sta er zelf verbaasd van.



Dit is het mijn risico-profiel:

- Long only

- Geen opties of afgeleide producten zoals turbo's.

- Circa 18% van de portefeuille zit in ETFs.

- Circa 35% van de portefeuille noteert in USD.



Het winstje is als volgt te verklaren:

Ik had Royal Dutch Shell in portefeuille en heb daar halverwege dit jaar op 30+ euro afscheid van genomen. Ook heb ik mijn positie in Ahold getrimd (op 23 euro), omdat die positie relatief te groot was geworden in verhouding tot andere posities. De in dollars genoteerde aandelen betreffen hoofdzakelijk BDC's met een relatief lager risicoprofiel. Te weten: TCPC, GBDC, MAIN, NMFC, PFLT en CGBD. Die leveren een constante instroom van cash. Volgens mij levert het voor mij (40-) geen 'onverantwoord hoog' risico-profiel op. :) Verder heb ik natuurlijk gewoon geluk had met de verkoop van de twee genoemde aandelen. Pech heb ik ook gehad, want ik heb al het hele jaar ING en Kas Bank in portefeuille. En van het dit jaar aangekochte Duitse Bayer (2x) heb ik ook nog niet zoveel plezier (Nu: -24,69%).