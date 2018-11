Liveblog: Op hoeveel staat u?

Update 11:00: Google goes China. Of niet?

Hoe vrij is China? In ieder geval kan China's most respected newsroom zoals Caixin zichzelf omschrijft, berichten dat de staat eisen stelt:

Amnesty International and an employee group both posted petitions on Tuesday calling on Google to change course, following reports that first appeared in August disclosing the China return plan code-named Dragonfly.

TThe move immediately generated controversy because Beijing requires all internet sites in the country to police themselves and remove any sensitive content.

Google is probably battening the hatches for a long assault on its controversial decision to return to China’s search market. a href="https://t.co/p6EdhUlk2X">https://t.co/p6EdhUlk2X — Caixin Global (@caixin) 28 november 2018

Gokje, Alphabet heeft nog niks besloten, maar peilt de reacties op een mogelijke terugkeer naar China, waar ze eerder om precies deze redenen vertrok. Als het protest wereldwijd viral gaat en ook adverteerders met een boycot dreigen, kiest Google welicht eieren voor haar geld. Zo niet? Wellicht misschien dan.

Nog maar een paar maanden geleden zei ex-Google CEO Eric Schmidt dat hij denkt dat de wereld naar twee internetten evolueert: een Chinees en een westers. Of probeert Alphabet juist hierom weer voet aan grond in China te krijgen? Hoe dan ook, op korte termijn is dit protest wel een mogelijk risico voor de koers.

Update 09:45 uur: Nedap

Dat Berenberg Nedap gaat volgen met een buy en €55,50 koersdoel komt de koers even goed uit. Die lag allesbehalve lekker.

Het winstlijntje ligt onder het dividenlijntje, daarom ziet u die niet. Verwachte winst per aandeel is nu €2,70. Nedap is het zoveelste fonds dat hard is gedaald, maar waarvan de consensus nog oploopt. Pas achteraf weten we of de daling overdreven is, of dat er recessie en winst- en omzetdalingen in aantocht zijn.

Update 09:30 uur: Op hoeveel staat u?

Inderdaad, vinger opsteken wie in de plus staat dit jaar. Niet dringen vrees ik, hoewel - ik ken u een beetje - sommigen het zeker niet kunnen laten hieronder in de comments hun double digits te showen. Meld er wel uw risicoprofiel bij. Kan ik ook meteen doen: onverantwoord hoog :-)

Laten we eerlijk zijn. Eigenlijk staan we met z'n allen weer compleet in ons hemd. We lopen elkaar in het financiële en beurswereldje het hele jaar 24/7 gek te maken (en te ruziën) met tips, adviezen, analyses, visies en strategieën en waar we uit en waar we in moeten, hoe het verder moet en hoe het verder gaat.

OK, er is nog een maand te gaan, maar toch. Aan het einde van de rit of het liedje blijkt dan dat een stomme, simpele en saaie belegging in de domste, simpelste en saaiste index het meeste heeft opgeleverd. En als het zo doorgaat staan met de feestdagen de saaie spaarders niog het hardste te brallen.

De MSCI World in euro's staat in plus (komt nog 2,5% dividend bij), of telt die niet in euro's? pic.twitter.com/u7L6qCF17B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

Gelukkig zijn we wel een nieuw beurswoord wijzer? Ongecorrigeerd voor valuta en hedges dus :-)