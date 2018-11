Liveblog: Fed rally

Update 22:10 uur: Rally!

Suckerrally of...? Morgen zien we wel weer. Lekker beursavondje in ieder geval.

Wall Street op hoogste stand vandaag de dag uit. #AEX future wint procent tov slot 020, dollar daalt bijna cent, olie wel dik in min, VS rente vlak (!) en kijk bitcoin eens pic.twitter.com/JKskFSkGny — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

Alsof het niks is, al die tech-juggernauts zijn weer vele miljarden meer waard. Corrigeer bij ASML wel even voor de dollar.

Grootste feestvarkens zijn de tech-fondsen (hier de Nasdaq 100). Kijk aan zeg en alle grote namen zitten er tussen. Ook #ASML pic.twitter.com/wSyDp9Nxo2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

En aan wie danken we dit allemaal? De rally begon om klokslag 18:00 uur, toen ene Jerome Powell iets zei. Iets met just below en dat ziet u hier just below. Tot morgen, tot voorbeurs.

En de bos ruikers en de mooie fles zijn voor duivische Fed voorzitter Jerome Powell, die rally startte (plaatje is v @Hedgeye) pic.twitter.com/YQes319l20 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

Update 18:00 uur: Fed

Het beweegt op de beurs, wat zegt Fed-voorzitter Jerome Powell? Just below kan het nieuwe Fed buzzword worden. De rentes zijn volgens de voorzitter dus just below neutral, ofwel het punt waarop ze de economie gaan tegenwerken in plaats van stimuleren. Dit is zonder meer een nieuwe, wat duivischer boodschap.

Misschien zijn er volgend jaar minder of minder snel renteverhogingen dan de bedoeling was. De consensus gaat er nu voor 83% vanuit dat in december er zoals beloofd een kwartje bij komt. Meer nieuws is er wellicht bij die renteverhoging, als Powell ook een persconferentie geeft. Hier is de hele speech.

Intussen zie ik her en der getwitter dat Powell buigt voor president Donald Trump, die tegen renteverhogingen is, maar dat geloof ik niet. Volgens ex-Fed-voorzitter Alan Greenspan bemoeien presidenten zich altijd met de rente. Trump doet het alleen openbaar.

Dollar down, aandelen up: hier de speech van #Fed-voorzitter Jerome Powell #AEX pic.twitter.com/XrS8MIdgnE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

Intussen kachelt EUR/USD zowat een centje bij, ofwel dollar daalt.

Het is nog geen whatever it takes (ECB-president Mario Draghi 2012), maar het is een leuke poging:

Powell pauses for emphasis after saying "there is no preset policy path" pic.twitter.com/7u1o8U2COs — ForexLive (@ForexLive) 28 november 2018

Lees hier nog even alles rustig na. Rustig ja, want de Fed doet dus ook wat rustiger aan?

Fed's gradual rate hikes balance against risks: Powell https://t.co/xoAyjN5I9J — Reuters Top News (@Reuters) 28 november 2018

Intussen is er nog een centrale bank die van zich doet spreken:

"Our job is not to hope for the best but to prepare for the worst," Mark Carney says after Bank of England warns a no-deal Brexit may bring a savage recession https://t.co/Rkn46jMfN2 pic.twitter.com/Ym9ZRcJuKj — Bloomberg (@business) 28 november 2018

Daar hoort dit enge en nare plaatje bij. Nou ja, voorspellingen komen niet altijd uit. Of moet ik zeggen: bijna nooit?

Update 16:45 uur: Wie is de grootste?

U weet het intussen, gefeliciteerd Microsoft. Seatlle zal het leuk vinden dat ze uitgerekend de oude vijand uit Cupertino voorbij streeft.

Microsoft dethrones Apple, now the largest company in the world.$MSFT $AAPL pic.twitter.com/Z0AUbwh2Xs — Charlie Bilello (@charliebilello) 28 november 2018

Charlie is niet helemaal volledig. Cisco, PetroChina en Volkswagen (die fameuze shortsqueeze) waren het ook al eens. Heel kort, dat wel en Volskwagen is niet eens meer aan deze maandgrafiek af te lezen, zo snel ging het. Nog iets. General Electric was dus ook eens de grootste. Nu is het nog maar een schim van zichzelf.

PetroChina heeft ook betere tijden gekend. En Cisco. En Volkswagen eigenlijk ook wel. Kortom, ook ook bij wie de grootste is, is er slechts garantie tot de voordeur hoe het verder gaat. De grafiek is in dollars.

Update 16:30 uur: Kiadis en Altice

Deze TA-update van Rocye Tostrams is van 12:08 uur vandaag. De koers liep toen al sterk op. Ik neem alleen een iets langere grafiek.

Kiadis Pharma test de bovenzijde van het dalende trendkanaal

Zeg maar of dit de trigger van de koers-explosievan Kiadis is vandaag. Op het forum gaat deze analyse in ieder geval grif rond. Hoe het ook zij, de afgestrafte en risicovolle aandelen doen het goed vandaag en Kiadis staat double digit te jubelen op meer dan gemiddelde omzet.

Inderdaad, risicovolle aandelen liggen goed. Wat dacht van Altice? Misschien denkt u dat dit de trigger is, maar hier reageert de koers juist niet op. Het bericht is van even voor 16:00 uur. Hieronder schrijf ik er al over, uitbodeming?

>

Update 16:00: Mario, maar dan anders

Gewoon te zien op You Tube. Whatever it takes, het is de quote uit juli 2012 waarmee ECB-president Mario Draghi de geschiedenis in gaat.

Het zijn de laatste loodjes voor de ECB-president die in 2018 aftreedt. Bloomberg heeft een prachtig portret (een heuse longread) van hem en baseert zich op onder meer op anekdotes van BundesBank-president Jens Weidmann ex-Fed's Janet Yellen en Stanley Fisher en IMF chef Christine Lagerde.

Het verhaal heeft als uitgangspunt die fameuze Whaever it takes speech van Draghi uit 2012. Die is nu nog aan de grafiek af te lezen. EUR/USD veerde die dag 2,5 cent op zijn woorden op, brak een neergaande trend en startte een opwaartse die duurde tot ook Draghi over ging tot obligatie-aankopen.

Volgens ingewijden deed hij die speech uit de losse pols, maar had hij er wel maanden over nagedacht. EU en euro lagen toen op apegapen, de politiek kwam er niet uit, maar de woorden van Mario verrichtten een klein wonder. Geniaal zeggen alle betrokkenen nu. Bloomberg concludeert:

Draghi’s achievements on the economic front would be the envy of any central banker: The euro area, now encompassing 19 nations, is enjoying solid, broad-based economic growthand more than 9 million jobs have been created since 2013

Rising wages are finally helping people make up for the ground lost during the crisis. What’s more, the euro still exists, Greece is still part of the single currency, and the euro area is generally considered on a more stable footing than before the crisis.

Denk er het uwe van. Besef wel dat hij niet de eerste centrale bankier zou zijn die tijdens zijn ambtsperiode vrijwel louter wordt beschimpt, maar die achteraf gezien misschien wel precies het goede deed. Fed's Paul Volcker is ook een mooi voorbeeld en Ben Bernnake kan er misschien een worden.

Nog één ding. Formeel is een inflatiedoelstelling van 2% per jaar het enige en officiële mandaat van de ECB. Mission accomplished?

Update 14:00 uur: Op hoeveel staat u II?

Hoeveel rendement maakt u dit jaar? Ik had het er rond het middaguur ook even over in het beursblokje van BNR zaken Doen er zijn inderdaad wat inzenders.

Kijk even naar de draad eronder voor onder andere de optieschrijvers en de Altice, Galapagos, Wessanen avonturiers. Opvallend? Er zitten coiners bij.

Zelf sta ik in min, hoeveel maakt u dit jaar? Tweet maar. Vermeld wel risicoprofiel en hoeveel nachten u wakker lag. Rond 1252u heb ik t met @thomasvanzijl in @BNRzaken over beursrendementen 2018 #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

Update 12:00 Altice?!

Het is toch echt KPN dat een strategie-update heeft en niet Altice. Dat springt er vandaag uit met die stijging, hoewel de aanleiding mij onduidelijk is. Op het forum kom ik wel deze tegen. Uit het leven gegrepen, zou ik zeggen. Wat was het leven mooi als inderdaad iedereen altijd van die verkoopknop afbleef :-)

Boven de 3,54 begint het plaatje in de Ta er pas super uit te zien, als iedereen ff van de verkoop knop af blijft te minste:))))

Moet u het wellicht technisch zoeken? Ik ben geen gediplomeerde TA'er en van mijn moeder mag ik geen lijntjes meer in grafieken trekken na wat zeperds, maar is de koers aan het uitbodemen voor een rjtje naar...? Raadpleeg vooral uw plaatselijke of favoriete TA'er. Het lijkt me hoe dan ook zeer hoog risico.

Dat is Altice sowieso al. Mocht het tot een recessie en bearmarket komen, dan is een cyclische, met schulden behangen telecom niet het eerste waar ik aan denk bij veilige havens, maar wie ben ik. De gemiddelde Altice trade en handelaar heeft denk ik ook een ietwat kortere horizon, om het zacht uit te drukken.

Update 11:00: Google goes China. Of niet?

Hoe vrij is China? In ieder geval kan China's most respected newsroom zoals Caixin zichzelf omschrijft, berichten dat de staat eisen stelt:

Amnesty International and an employee group both posted petitions on Tuesday calling on Google to change course, following reports that first appeared in August disclosing the China return plan code-named Dragonfly.

TThe move immediately generated controversy because Beijing requires all internet sites in the country to police themselves and remove any sensitive content.

Google is probably battening the hatches for a long assault on its controversial decision to return to China’s search market. a href="https://t.co/p6EdhUlk2X">https://t.co/p6EdhUlk2X — Caixin Global (@caixin) 28 november 2018

Gokje, Alphabet heeft nog niks besloten, maar peilt de reacties op een mogelijke terugkeer naar China, waar ze eerder om precies deze redenen vertrok. Als het protest wereldwijd viral gaat en ook adverteerders met een boycot dreigen, kiest Google welicht eieren voor haar geld. Zo niet? Wellicht misschien dan.

Nog maar een paar maanden geleden zei ex-Google CEO Eric Schmidt dat hij denkt dat de wereld naar twee internetten evolueert: een Chinees en een westers. Of probeert Alphabet juist hierom weer voet aan grond in China te krijgen? Hoe dan ook, op korte termijn is dit protest wel een mogelijk risico voor de koers.

Update 09:45 uur: Nedap

Dat Berenberg Nedap gaat volgen met een buy en €55,50 koersdoel komt de koers even goed uit. Die lag allesbehalve lekker.



Het winstlijntje ligt onder het dividenlijntje, daarom ziet u die niet. Verwachte winst per aandeel is nu €2,70. Nedap is het zoveelste fonds dat hard is gedaald, maar waarvan de consensus nog oploopt. Pas achteraf weten we of de daling overdreven is, of dat er recessie en winst- en omzetdalingen in aantocht zijn.

Update 09:30 uur: Op hoeveel staat u?

Inderdaad, vinger opsteken wie in de plus staat dit jaar. Niet dringen vrees ik, hoewel - ik ken u een beetje - sommigen het zeker niet kunnen laten hieronder in de comments hun double digits te showen. Meld er wel uw risicoprofiel bij. Kan ik ook meteen doen: onverantwoord hoog :-)

Laten we eerlijk zijn. Eigenlijk staan we met z'n allen weer compleet in ons hemd. We lopen elkaar in het financiële en beurswereldje het hele jaar 24/7 gek te maken (en te ruziën) met tips, adviezen, analyses, visies en strategieën en waar we uit en waar we in moeten, hoe het verder moet en hoe het verder gaat.

OK, er is nog een maand te gaan, maar toch. Aan het einde van de rit of het liedje blijkt dan dat een stomme, simpele en saaie belegging in de domste, simpelste en saaiste index het meeste heeft opgeleverd. En als het zo doorgaat staan met de feestdagen de saaie spaarders niog het hardste te brallen.

De MSCI World in euro's staat in plus (komt nog 2,5% dividend bij), of telt die niet in euro's? pic.twitter.com/u7L6qCF17B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 november 2018

Gelukkig zijn we wel een nieuw beurswoord wijzer? Ongecorrigeerd voor valuta en hedges dus :-)