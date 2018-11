TA: AEX bouwt gestaag aan de bodem

De verkoopdruk op de Nederlandse beurs is nagenoeg opgedroogd. Dat kunnen we afleiden uit het stabiliserende koersverkoop van de AEX, in combinatie met neutrale geldstromen.

Op korte termijn zien we geen nieuwe technische verzwakkingen. Hierdoor lijkt het onderliggende zwakke sentiment licht te verbeteren. Onder de AEX worden nu heel langzaam de contouren van een bodem gelegd.

Op de korte termijngrafiek van de AEX zijn nog wel lagere toppen zichtbaar, maar de steunzone van 500-506 punten lijkt stand te houden.

Stabiel

De omgevingsfactoren staan nog niet onverdeeld positief. De moneyflow van de Nederlandse beurs geeft aan dat de uitstroom van kapitaal is opgedroogd. Overigens zien we nog geen instroom van nieuw geld.

Verder blijft de Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs nog steeds zwakjes, wat aangeeft dat het draagvlak (voor een sterke opmars van de AEX) nog erg dun blijft.

Kortom, de koersgrafiek van de AEX oogt stabiel, waarbij de steunzone steeds sterker wordt. Technisch oogt het koersverloop veel minder negatief. Wellicht wordt thans een sterke bodem gevormd. De eerste palen voor een bodem zijn dus geslagen, maar de verf is nog niet droog.

Kou uit de lucht

De Nederlandse beurs vormt sinds juli lagere toppen. Omdat de AEX op korte termijn lijkt te stabiliseren, is de kou weer uit de lucht. De voormalige steun rond 533,43 punten (de top van 17 oktober) fungeert nu als koersdoel, maar ook als weerstand.

Zolang de koers hier niet bovenuit weet te breken, blijft het technische beeld broos. De steun op 506,05 punten (de bodem van 20 juli 2015) is redelijk sterk.





Evenwicht in kapitaalstromen

De moneyflow indicator van de Nederlandse beurs blijft per saldo neutraal. Hier zien we forse uitslagen omhoog en omlaag, zonder veel richting. Dit geeft aan dat de kapitaalstromen in evenwicht blijven.

Dat is opvallend, aangezien de AEX de afgelopen vier weken een sterk dalende verloop laat zien.

Dit proces, een stabiliserende AEX en een vlakke moneyflow, geeft aan dat het proces van bodemvorming steeds serieuzer doorzet.





Nog geen draagvlak

De nog steeds zwakke Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs signaleert dat het draagvlak van de beurs nog steeds afbrokkelt. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers sterk afneemt, terwijl het aantal dalers fors toeneemt.

Daarmee is deze zogenaamde ‘Breadth indicator’ een indicatie dat het draagvlak van de beurs (ter ondersteuning van de opmars) nog niet sterk is.

Uitleg Moneyflow

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow is een indicatie dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Uitleg A/D ratio

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Uiteraard blijf ik ook op Twitter de markten actief voor u volgen.