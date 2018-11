Slot: Zwakke markt

Op een weinig enerverende beursdag heeft de AEX een klein minnetje van 0,2% op het bord gezet. Niet onaardig gezien de overige Europese beurzen een stuk dieper in het rood sloten. Ook de DAX (-0,3%) en CAC (-0,5%) presteerden een tikje slechter.

Het zijn de zwaargewichten Unilever (+1,1%) en ASML (+0,4%) die ervoor zorgen dat de Nederlandse hoofdfondsenindex stand wist te houden vandaag. Samen wegen deze twee bedrijven 28,2% van de index dus de invloed is groot. De andere grote jongen is Royal Dutch Shell (-1,3%), maar die ligt er zwak bij.

Rond 16.00 uur begon de speech van Saint Louis Fed-President James Bullard. Hij zei onder andere dat de Amerikaanse economie de komende twee jaar minder snel zou groeien en dat het daardoor lastiger wordt voor de Fed om door te gaan met het verhogen van de rente.

In eerste instantie denkt u waarschijnlijk dat de dollar hierdoor zou dalen en de aandelenmarkten stijgen, maar het tegendeel is waar. Een reden hiervoor kan zijn dat de rente in december wel gewoon wordt verhoogd en daar was eerder wat onzekerheid over. De uitslagen zijn overigens zeer beperkt.

PostNL

Opvallende stijger is PostNL (+4,0%) dat de laatste paar dagen tegen de markt in hard omhoog gaat. Vanochten



De langetermijnbeleggers van KPN hebben sinds de IPO in 1994 vrij weinig verdiend. Inclusief dividend bleef er onderaan de streep zo'n 60% aan winst over. De AEX deed het in diezelfde periode veel beter met een totaalrendement van iets meer dan 500%.

Omgerekend verdienden de aandeelhouders van de Nederlandse telecommer 2,2% per jaar daar waar de indexbeleggers 7,9% per jaar konden opstrijken. Bijkomend voordeel voor de laatste groep mensen is ook nog eens dat de volatiliteit een stuk lager is. Oftewel, meer rendement maar minder risico.

Rentes

De rentes van de zogenaamde AAA-landen lopen in een brede lijn op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt een basispuntje, waardoor we weer net boven de 0,5% staan. Daarentegen daalt de Italiaanse rente fors.

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omhoog en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices. Ok, de Duitsers (+1,5%) en Italianen (+2,8%) blijven ons ruim voor. Het tempo van de Fransen (+0,9%) kunnen we wel gewoon bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,6% omlaag en noteert 16,8 punten.

De Amerikaanse indices zijn lekker op stoom geraakt. De Dow Jones en S&P500 stijgen zo'n 1,1%, maar de Nasdaq gaat daar met een plus van 1,3% nog even overheen.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,134 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,51%) en Duitse rente (0,36%) lopen iets op.

Olie: WTI (+2,3%) en Brent (+2,6%) zijn helemaal los.

Goud (+0,0%) blijft dicht bij huis.

Dit laatste geldt niet voor de Bitcoin dat bijna 15% in elkaar ploft.

Het Damrak

Adviezen

Unilever: naar kopen van houden en naar €54 van €49 - Bryan Garnier

Vopak: naar €47 van €43,50 en kopen - NIBC

ABN Amro: naar €22 van €30 en houden - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar €12 van €10,50 en kopen - Berenberg

