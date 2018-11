Op een weinig enerverende beursdag heeft de AEX een klein plusje van 0,1% op het bord gezet. Niet onaardig gezien de overige Europese beurzen in het rood sloten. Ook de DAX (-0,4%) en CAC (-0,2%) presteerden vandaag magertjes.

Het zijn de zwaargewichten Unilever (+1,4%) en ASML (+1,3%) die ervoor zorgden dat de Nederlandse hoofdfondsenindex stand wist te houden vandaag. Samen wegen deze twee bedrijven 28,2% van de index dus de invloed is groot. De andere grote jongen is Royal Dutch Shell (-0,6%), maar die ligt er zwak bij.

Rond 16.00 uur begon de speech van Saint Louis Fed-President James Bullard. Hij zei onder andere dat de Amerikaanse economie de komende twee jaar minder snel zou groeien en dat het daardoor lastiger wordt voor de Fed om door te gaan met het verhogen van de rente.

In eerste instantie denkt u waarschijnlijk dat de dollar hierdoor zou dalen en de aandelenmarkten stijgen, maar het tegendeel is waar. Een reden hiervoor kan zijn dat de rente in december wel gewoon wordt verhoogd en daar was eerder wat onzekerheid over. De uitslagen zijn overigens zeer beperkt.

PostNL

Opvallende stijger is PostNL (+4,4%) dat de laatste paar dagen tegen de markt in hard omhoog gaat. Vanochtend kwam het nieuws dat de vakbonden 'prikacties' gaan voeren. Dit zorgde alleen bij opening voor wat reuring, maar dat was alweer snel voorbij.

Aan de andere kant was Black Friday een groot succes in Nederland, waardoor het aantal verstuurde pakketten hoger is dan verwacht. Goed nieuws voor de postbezorging, al hebben mensen wel langer op hun pakketje moeten wachten. Maar dat is natuurlijk niet het probleem van de aandeelhouder.



Het was schrapen geblazen de afgelopen vijf jaar voor beleggers in de post- en pakketberzorging. Alleen Deutsche Post wist een positief rendement te boeken. Bpost (-20%) en PostNL (-38%) zijn in diezelfde periode zwaar onderuit gegaan. De stijging van de afgelopen paar dagen is in deze grafiek overigens niet meegenomen, maar het beeld blijft hetzelfde.

Rentes

We zien dat de Nederlandse rente in lijn daalt met de meeste AAA-landen. Daarentegen loopt de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier weer drie basispunten op. Gisteren was het precies andersom. De ene dag is simpelweg de andere niet.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee zijn we de beste beurs van de dag. Vrijwel alle andere Europese indices gaan naar beneden vandaag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,2% omhoog en noteert 16,9 punten.

De Amerikaanse indices kunnen even geen richting kiezen.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,129 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,49%) en Duitse rente (0,35%) lopen twee basispunten op.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,4%) hebben de winsten vast weten te houden.

Goud (-0,8%) heeft last van de aantrekkende dollar.

Bitcoin (+1,5%) houdt dapper stand.

Het Damrak

Unilever (+1,4%) ligt er de gehele dag uitstekend bij en dit komt doordat het aandeel door Bryan Garnier op de kooplijst is gezet. Het koersdoel wordt verhoogd naar €54 van €49.

Signify (+1,9%) profiteert van het gerucht dat Bain branchegenoot Osram wil overnemen.

Morgen houdt KPN (-0,6%) haar investeerdersdag. Beleggers wachten het rustig af al ging het aandeel gisteren zo'n 5% omhoog.

Bouwers BAM (+0,1%) en VolkerWessels (-0,3%) zijn niet vooruit te branden. De overheid legt €64 miljoen bij voor het rampproject de IJmuidense zeesluis.

ArcelorMittal (-3,6%) wordt weer eens in de uitverkoop gezet. Daarentegen blijft Aperam (+0,2%) wel goed liggen.

Altice (+3,5%) herstelt verder al is er nog een lange weg te gaan.

Boskalis (+4,2%) gaat in de rebound, want gisteren opende het aandeel met een soortgelijk percentage hoger, maar moest het deze winst weer inleveren.

De maanden oktober en november zijn waardeloos voor OCI dat ook vandaag weer 3,8% moet inleveren.

Basic-Fit (-3,6%) gaat ook ineens onderuit. Er zijn 24000 stukjes verhandeld wat relatief beperkt is.

Wessanen (+6,3%) is gedurende de dag hard opgelopen. Bijzonder nieuws kunnen we echter niet vinden.

Adviezen

Unilever: naar kopen van houden en naar €54 van €49 - Bryan Garnier

Vopak: naar €47 van €43,50 en kopen - NIBC

ABN Amro: naar €22 van €30 en houden - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar €12 van €10,50 en kopen - Berenberg

