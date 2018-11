Tracker Tips: Een duurzame robotica ETF Overig

Ik mag wel zeggen dat ESG de bepalende trend van 2018 is. Machine learning en robotica is een andere belangrijke trend dit jaar, maar is nog niet echt doorgebroken in Europa. Ossiam, een dochteronderneming van de Franse investeringsbank Natixis, komt binnenkort op beurzen in Frankrijk en Duitsland met een tracker die deze twee populaire trends combineert. De Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF wordt actief beheerd en volgt een mandje van aandelen uit ontwikkelde markten. Machine Learning De factor machine learning van de ETF zal worden gebruikt om bedrijven te screenen op ESG-compliance, maar ook voor investeringsmogelijkheden. Actief beheer zal toezicht houden op de algoritmen om de selectie van aandelen te begeleiden. Machine learning is de studie van algoritmen en wiskundige modellen die door computersystemen worden gebruikt om hun prestaties op een specifieke taak geleidelijk te verbeteren. Machinaal lerende algoritmen bouwen een wiskundig model van zogeheten trainingsgegevens om voorspellingen te doen of beslissingen te nemen, zonder expliciet te worden geprogrammeerd om de taak uit te voeren. ESG heb ik in vorige columns reeds toegelicht. ESG verwijst naar milieu-, sociale en governancepraktijken van een belegging die mogelijk een materiële impact hebben op de prestaties van die investering. Voorbeelden Ossiam heeft de laatste jaren een reputatie opgebouwd voor het maken van ingewikkelde ETF's. Machine learning in combinatie met ESG lijkt in mijn optiek inderdaad enigszins gecompliceerd. Hun meest populaire Europese ETF, de Ossiam Shiller Barclays Cape Amerikaanse Value ETF (CAPU), gebruikt de CAPE-waardemeter van de Nobelprijswinnaar Robert Shiller om sectoren van de Amerikaanse economie te selecteren om in te investeren. Een andere bekende ETF is de Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight ETF waarbij de Stoxx Europe 600-index even zwaar wordt gewogen. Resultaten Beide ETF’s hebben sinds de start hun benchmark tot op heden verslagen, mocht u geïnteresseerd zijn. Het is echter te vroeg om te oordelen hoe de nieuwe ETF het zal gaan doen. Om nog maar eens een waarschuwingszin over financiële producten van de AFM erbij te halen: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.