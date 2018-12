"ING witwaspraktijken"? Niet dus. ING zou niet voldoende gedaan hebben om 'verdachte transacties' op te sporen en te melden. Dat is heel wat anders. En die'poortwachter' verplichting (in feite een politietaak) is door de wetgever aan banken opgelegd (lekker makkelijk en vooral goedkoop) en daarmee zijn de banken gecriminaliseerd. Stel je voor dat politie, openbaar ministerie, rechter of zelfs politici op dezelfde wijze gecriminaliseerd zouden worden. Werk niet goed genoeg gedaan, of foutje gemaakt? Hup, voor de rechter en een zware boete. Dat betekent het concreet, criminaliseren.Voorbeeldje van gisteren uit het NRC: www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/het-romm... Vele duizenden Nederlanders ten onrechte met een strafblad (en een straf) opgezadeld door het Openbaar Ministerie, met voor hen een enorme impact. De schuld bij het OM wordt weggewoven en zelfs de onterechte veroordelingen worden niet teruggedraaid.Over het grootschalige falen van de politie om devan miljarden aan zwart geld, nl. de productie en handel in synthetische drugs, aan te pakken hebben we het blijkbaar ook niet. Ik heb geleerd dat je problemen bij de bron moet aanpakken.Maar de waan van de dag bepaalt dat ING met pek en veren overgoten moet worden. Spuit 11 geeft ook nog modder.