Wessanen blijft een speelbal van shortende hedgefunds. De ervaring leert dat dit soort partijen jarenlang een aandeel kunnen manipuleren/gijzelen.



Hier hebben veel meer met name kleinere beursgenoteerde noteringen last van. De reden hiervoor is dat de shortende hedgefunds zich gezamenlijk werpen op de kleinere bedrijven, zonder veel risico's kan er relatief veel geld worden verdient. De koers van een aandeel kan heel makkelijk worden gemanipuleerd.



Dit alles wordt toegestaan door de AFM, die helaas geen voorstel richting minister wil maken zodat dit soort praktijken verboden gaat worden. Moraal lijkt wel te zijn dat de kleine beleggers niet meer moeten willen beleggen in de kleinere beursfondsen.