Liveblog: BAM, Volker en Vopak

Update 09:45 uur: Vopak, "funding secured"

Haha, scherp Michel. Kijk aan, Vopak is hipper dan u dacht. Weet u nog? Elon Musk twitterde funding secured toen hij losjes over beurs-exit Tesla zat te twitteren. Tijdens handelsuren, hoe kon ie zo dom zijn? Dit ziet er gelukkig iets degelijker uit.

Update 09:30 uur: BAM en VolkerWessels

Nee, er zijn geen significante koersreacties BAM en VolkerWessels. Nul voor de komma. De laatste stijgt zelfs vandaag. En dan doel ik natuurlijk hier op:

Ook Rijk bloedt voor tegenslag sluis IJmuiden https://t.co/MlqltMOvYd #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 27 november 2018

Het is precies een jaar geleden dat de twee bouwers voor het eerst met een afschrijving op die geldwegsluis kwamen. Vooral bij BAM hakte dat er in. Het is nog duidelijk zichtbaar.

VolkerWessels bloedde minder, maar ik kan me niet voorstellen dat u staat te juichen bij wat het fonds er sindsdien van bakte. Die sluis hangt als een schaduw over beide aandelen.

Het project in IJmuiden is drie jaar verlengd tot 2022. Dat betekent dat er nog drie jaar van alles fout kan gaan. Of niet en dan zijn BAM en VolkerWessels misschien nu wel aantrekkelijk gewaardeerd. Moet er geen recessies komen natuurlijk. Tja en zo is er altijd wel wat met die bouw? Ik heb helaas nog nooit anders meegemaakt.