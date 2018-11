5 vuistregels voor filminvesteringen

- advertorial -

Natuurlijk is het leuk om uw naam op de aftiteling te zien staan en bij de première van uw film te zijn, maar er zijn ook risico’s verbonden aan de productie en exploitatie van een film. Waar moet u op voor een goed rendement?

Met deze punten in het achterhoofd kijken we ook naar de speelfilm Marionette, een Engelstalige thriller, waarin nu geparticipeerd kan worden.

1. Trackrecord van de producent

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Desondanks is het een van de belangrijkste indicators voor een goed renderende film het trackrecord van de producent.

Hoewel het talent uiteraard bepalend is voor wat er op het scherm te zien is, zijn het vaak de producenten die allesbepalend zijn voor alles achter de schermen. Dat gaat van de controle van het budget, de productiekwaliteit tot de synergie van het uitgezochte acteertalent. Ervaring daarbij simpelweg onontbeerlijk.

Marionette

De speelfilm Marionette wordt geproduceerd door Burny Bos, één van de meest succesvolle producenten van Nederland met meer dan 50 producties op zijn naam. Meer informatie.

2. Internationale ambities

Nederlandse films reizen niet veel. Soms ligt dit aan het genre (komedie zal bijna nooit internationaal verkopen), soms aan het budget. Actiefilms hebben vaak budgetten van meer dan 40 miljoen dollar, een Nederlandse film heeft bijna nooit een budget meer dan 7 miljoen euro.

Hoewel er altijd uitzonderingen zijn, wordt een minimaal productiebudget van 3 miljoen euro, Engelstalig en een financiering passend bij het genre als minimale eis gezien om enige internationale kans te maken.

Marionette

Marionette doet met zijn budget van 5,2 miljoen euro internationaal goed mee. Hoewel relatief laag voor een thriller, neigt de film meer naar Sixth Sense dan naar Dark Night of Inception. De film zal bovendien in het Engels worden opgenomen.

3. Wanneer instappen?

De periode van ontwikkeling naar productie is bij film als het bouwen van een kaartenhuis. Het is continu mogelijk dat kritieke creatieve of financiële elementen wegvallen, en er volledig opnieuw begonnen moeten worden. Het is daarom van belang om pas in te stappen als er reeds ervaren financiers in zijn gestapt.

Deze derden doen vaak een due dilligence, niet alleen voordat zij zelf participeren, maar ook achteraf als de film is voltooid en bijvoorbeeld de exploitatie onder het vergrootglas gaat.

Marionette

De film Marionette wordt mede geproduceerd door AVROTROS, het Nederlandse Filmfonds, het Luxemburgs Filmfonds en Creative Scotland. De particuliere investeerders financieren het laatste ontbrekende deel en de opnamen zijn reeds gestart.

4. Onderbouwing van de box office en de verzekeringen

Nobody knows anything, zei William Goldman, een vermaard scenarist, over Hollywood. En het klopt. Toch zijn er elementen waarmee u uw risico zowel aan de up- als downside kan indekken.

Hierbij zijn box office schattingen van internationaal erkende sales agents en verzekeringen van belang. Zo zal een completion bond garanderen dat de film ongeacht de omstandigheden voltooid zal worden en is een non-appearance verzekering noodzakelijk om de schade teniet te doen indien talent niet komt opdagen.

Marionette

Voor het opstellen van de propositie rond Marionette is uitgegaan van schattingen van onder meer de internationaal vermaarde sales agent Protagonist en Warner Brothers. Verder heeft ze alle standaard productieverzekeringen afgesloten. Daarnaast is het risico mede door een aanzienlijk fiscaal voordeel te behalen in 2018 te minimaliseren tot een klein deel van de investering. Meer informatie.

5. Positie in winstdeling

Het spreekt wellicht voor zich, maar toch blijven zelfs professionals uit de filmindustrie deze fout maken: zorg dat u relatief snel uitbetaald wordt ten opzichte van andere financiers. Wie komen voor u aan de beurt en hoeveel omzet moet de film maken voordat u als investeerder mee gaat delen?

Marionette

Bij Marionette staat de investeerder bij de winstdeling van de internationale verkoop op de eerste positie en krijgt deze 110% van haar investering terug voordat andere financiers mee gaan delen in de opbrengsten. De investeerders blijven daarna participeren in alle stappen van de winstdeling. De combinatie van exploitatie opbrengsten en belastingvoordeel levert rendementen op van 22% per jaar.

Bonus: spreekt de film u aan?

Dit heeft weinig met het te verwachte rendement of risico’s te maken, maar aangezien u naar de première gaat, uw naam op de aftiteling komt (indien gewenst) en ook vaak de set bezoekt om bijvoorbeeld te figureren is het natuurlijk leuk meegenomen als het idee van de film u aanspreekt.