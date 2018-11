Vopak zegt op schema te zijn met de uitvoering van haar strategie en breidt haar belang in een Pakistaanse terminal uit van 29% naar 44%. Verslag van haar capital markets day:

Het bedrijf richt zich op een rendement op investeringen (roce) van tussen de 10 en 15%. Vopak wil tot en met 2019 ook 950 miljoen investeren in uitbreiding van zijn portfolio. Dat bedrag kan groeien met nieuwe investeringen. Aan zijn aandeelhouders wil het bedrijf 25 procent tot 7 % van de nettowinst uitbetalen.

Oranjewoud heeft (niet zulke goede?) cijfers en dit is zo'n beetje de actualiteit. Dit weekend is de G20 waarop de Amerikaanse en Chinese president elkaar ontmoeten. Duim voor een deal.

#5Things

- China tariff increase

- Market bounceback

- Cuts at GM

- Billionaires prepare for a downturn

- More Renault-Nissan troubleshttps://t.co/9VtIfs47LV pic.twitter.com/M7o2FMwLXf — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

Intussen wordt hier en daar de boel nog wat opgepookt. Om precies te zijn dit. Marktbreed vallend de koersreacties mee:

President Trump said tariffs could be placed on Apple iPhones imported from China https://t.co/TTMJROc6m4 — The Wall Street Journal (@WSJ) 27 november 2018

De koersen draaien weer en er is niks bijzonder. Kleine minnetjes, de dollar ligt vlak, olie daalt ook en bitcoin kleurt zowaar een beetje groen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en er zijn best wat nieuwtjes:

07:30 Vopak investeert meer in lng-terminal Pakistan

07:20 Franse opdracht voor Gemalto

07:19 Japanse beurs zet stijging voort

07:00 'Baas KLM dreigt mis te grijpen in top AF-KLM'

06:56 Ajax gaat voor een plaats in achtste finales

06:52 United Technologies wordt opgesplitst

06:22 Ook Rijk bloedt voor tegenslag sluis IJmuiden

06:20 'Veel geld ABN en ING naar fossiele energie'

26 nov Trump dreigt opnieuw met heffingen China

26 nov Van Herk kleiner in Galapagos

26 nov Wall Street hoger op Cyber Monday

26 nov 'Renault mag topbestuurders Nissan kiezen'

26 nov 'RELX bekijkt overname Times Higher Education'

26 nov Microsoft nadert Apple als duurste bedrijf VS

26 nov Oranjewoud ziet omzet en winst dalen

Analistenadvies luidt als volgt en u ziet een flinke afwaardering van ABN Amro.

ABN Amro: naar €22 van €30 - Morgan Stanley

ING: naar €12,80 van €13,20 - Morgan Stanley

Air France=KLM: naae €12 van €10,90 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en die namen komt u hier vaker tegen:

De agenda stelt niks voor. Hoewel? Er speecht ook nog een roedel Fed-bobo's en wie weet wordt er gehint op iets. Morgen speecht de voorzitter zelf.

08:00 Vopak capital markets day

08:00 AB Inbev notering €0,80 ex-dividend

15:00 VS Case Shiller huizenindex sep +0,2%

16:00 VS consumentenvertrouwen nov 136,2

Opec vergadering

En dan nog even dit

Die onvoorstelbare hoeveelheden:

Saudi Arabia is pumping as much as 11.2 million barrels of crude a day https://t.co/9bICwbxOdd pic.twitter.com/647AYpXbA8 — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

Het fonds staat al -27% onder haar top en deed nabeurs -2,1%:

Apple drops after Trump threatens tariffs on iPhones from China https://t.co/ZsqPRtOmOM — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

Hm, zou er een trackrecord zijn?

Billionaires are leveraging up before the next downturn: https://t.co/Spz9KJxCjh w/ @hannahlevitt — Sonali Basak (@sonalibasak) 26 november 2018

Valt me nog mee:

Elon Musk says you can change the world working 80 hours a week https://t.co/RkFZM6i4TI — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

De bearmarket duurt ook al even:

Why emerging markets face a brighter outlook after a rotten 2018 https://t.co/59mtWiSqDD pic.twitter.com/HiOjBN2veq — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

En is terecht?

China's industrial profits slow for sixth month, seen weakening further https://t.co/NlBDGxJEtC pic.twitter.com/QRoBeY4eTk — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 november 2018

Uh oh?

Party's over: As margins tumble, China steel mills brace for hard times https://t.co/ZxEjPpRQJy — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 november 2018

Dat valt of staat toch niet met één man?

Mitsubishi Motors executive stresses importance of alliance with Nissan, Renault https://t.co/VI0sjt5MNi — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 november 2018

Oef:

Tesla China sales plunge 70 percent in October: auto industry body https://t.co/sPOFzambaO — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 november 2018

Prestige!

Microsoft's rise is a win for hedge funds after they dumped Apple https://t.co/pIntnHT84n pic.twitter.com/s3b7Jwftwg — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.