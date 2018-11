quote: Call me Put schreef op 27 nov 2018 om 09:11:

Dat is mooie ruil, Xi een bloemetje en Trump 267 mld aan xtra heffingen!

Trump is giving soyafarmers a $6 billion bailout so they can weather his trade warThe U.S. Department of Agriculture said Monday that initial aid in its emergency plan to help farmers impacted by retaliatory tariffs will consist of about $4.7 billion in paymentsThe federal government also said it plans to purchase up to $1.2 billion in certain "commodities unfairly targeted by unjustified retaliation."Trump ziet alleen zichzelf ..voor hem is de wereld zijn vrouw kinderen een spiegel..waarin hij zijn haar kan kamt..Doch China heeft t aan zichzelf te danken ...zolang ze 70% blijven afrekenen in dollars blijft deze reservecurrency- metalen goud zilver vanadium olie amerikaans schuldpapier ect- ...kan Trump zelfs op zijn spiegels zijn ontlasting doen en dat doet hij ook....De amerikaan betaalt de prijs dus aandelen worden grotendeels alleen door eigen multinationals ingekocht in 2019 (of de Fed als noodsprong)