TA: Met dobbeltjes trampolinespringen

Wereldwijd zijn de aandelenbeurzen met een vliegende start aan de de nieuwe week begonnen. Geruchten dat de Italiaanse begroting voor 2019 toch wordt aangepast en het nieuws dat Europa de Brexitdeal heeft goedgekeurd zorgden op de financiële markten voor een goede stemming.

Vorige week ben ik langzaam, maar nog heel voorzichtig, weer wat positiever geworden. Ik verwacht niet direct een stijging en een eindejaarsrally, maar denk wel dat de beurzen aan een stabilisatieproces bezig zijn, in mijn jargon bodemvorming genoemd. Voor de AEX lijkt een herstel tot aan de dalende toppenlijn mogelijk, die ligt net onder de 534.



Met mijn Turboportefeuille kan ik snel op actuele ontwikkelingen reageren. In de afgelopen dagen heb met mijn abonnees voorzichtig een paar Turbo’s Long ingenomen. Deze posities zijn technisch verantwoord, maar vooralsnog uiterst speculatief van aard. Ik beschouw deze posities als dobbeltjes waarmee mijn speculatieve klanten korte ritjes kunnen maken. Voor een defensieve strategie is deze aanpak dus niet geschikt.



Ik heb posities getipt in ASML, ING, AEX, DAX, Nasdax en Brent-olie. Hieronder loop ik de technische plaatjes langs.

AEX stabiliseert

De AEX-index is prima opgevangen door de steun 506,05. De eerste hogere bodem van afgelopen woensdag geeft aan dat er weer wat wordt (bij)gekocht. Net als eind oktober is er een zogenaamde island reversal gevormd, die aangeeft dat we een tijdelijke opleving kunnen verwachten.

Op de zeer korte termijn is de AEX aan het bodemen. Nu het gapje (rode cirkel) is gesloten is een herstel naar de weerstand 533,91 te verwachten. Deze weerstand valt samen met de dalende toppenlijn. Voor het ritje naar 533,91 tipte ik de AEX Turbo Long 424 met ISIN: NL0012029953.



ASML krult opwaarts

De terugkeer van ASML binnen de voormalige neutrale trend geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. De weerstand bevindt zich rond 166,76 (top van 3 oktober). De steun ligt rond 141,50 (bodem van 5 december 2017).

Vorige week heb ik van ASML de Turbo Long 121,80 (40x) aan mijn Turboportefeuille toegevoegd, hoewel dit nog tegen de downtrend in gaat. Deels vertrouw ik op de hevige positieve divergentie van de RSI.





ING weet een hogere koersbodem te vormen

ING lijkt na het verlaten van de dalende trend een mogelijke hogere koersbodem op de grafiek achter te laten. Er komen weer kopers in de markt. Een herstel naar weerstand 11,78 (top van 21 september) is voorlopig het best haalbare.

Pas een uitbraak erboven zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken. Belangrijk is dat steun 9,35 (bodem van 2 augustus 2016) intact blijft. Ik heb van ING de Turbo Long 8,17 (NL0011914221) opgenomen.



Duitse beurs veert op vanaf de steun 11.051,04

De DAX index in Frankfurt geeft een zijwaarts koersverloop weer tussen steun 11.051,04 (bodem van 26 oktober) en weerstand 11.689,96 (gevormd op 2 november). De afstand tussen deze twee niveaus is ruim genoeg om te traden.

De behoudende belegger wacht op een uitbraak boven de weerstand. In mijn portefeuille zit sinds gisteren de DAX Turbo Long 7870 (35x met ISIN: NL0010251930)

Nasdaq 100 index veert stevig op

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs klimt weer boven de voormalige bodem. Hierdoor wordt de neerwaartse doorbraak teruggegeven. Deze zogenaamde failure neutraliseert de eerdere verzwakking.

De steun ligt rond 6.426,57 (bodem van 25 april). Er ligt weerstand rond 7.311,85 (gevormd op 17 oktober). Ik tipte gisteren van de de NASDAQ100, de Turbo Long 4860 (ISIN: NL0012028385).



Olie als falling knife

De trend van de prijs van ruwe olie is neerwaarts gericht, met pas steun op 50,56 (bodem van 31 augustus 2017). Maar de olieprijs is zwaar oversold, hetgeen een tussentijdse rally mogelijk maakt. De RSI staat al een paar dagen extreem laag.

Bovendien is er sprake van positieve divergentie. Gisteren nam ik een positie in brent olie, te weten de Turbo Long 44,70. Van alle turboposities, die ik in de afgelopen dagen heb ingenomen, is dit verreweg de meest speculatieve. Waant ip probeer nu een falling knife op te vangen.