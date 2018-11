Slot: Forza Italia!

We hebben deze mooie plus van 1,0% te danken aan de Italianen. Het lijkt erop dat de regering van het Zuid-Europese land bereid is om de begroting aan te passen. Uiteraard eerst zien dan geloven, maar de financiële markten reageren in ieder geval enthousiast.

Met name de Italiaanse beurs (+2,8%) spuit omhoog. Kijk ook even naar de Italiaanse tienjaarsrente die maar liefst 15 basispunten daalt naar 3,25%. Dit zijn geen bewegingen die we iedere dag meemaken. De uitspraken kwamen van vicepremier Salvini, die zei 'niet getrouwd te zijn met die 2,4%'. Het doel blijft echter om een expansief beleid door te voeren.

Het enige macrocijfer van de dag was de IFO-index, die het vertrouwen van Duitse ondernemers meet voor de komende drie tot zes maanden. Deze viel licht tegen (102 tegenover een verwachte 102,9), maar kon het sentiment niet bederven.

Telecom aan kop

Telecommers Altice (+5,5%) en KPN (+5,8%) zijn de absolute winnaars van de dag. Het bericht dat de Europese commissie zal instemmen met de overname van de Nederlandse tak van Tele2 door Deutsche Telekom, zorgde voor optimisme binnen de sector.

Lang zag het ernaar uit dat Brussel niet bepaald ''happy'' was met deze fusie, maar als er daadwerkelijk goedkeuring is verleend, daalt het aantal marktpartijen van vier naar drie. Eerder was het streven van de Europese Commissie om in ieder land vier grote spelers te hebben, maar daar zijn zij nu vanaf gestapt.



De langetermijnbeleggers van KPN hebben sinds de IPO in 1994 vrij weinig verdiend. Inclusief dividend bleef er onderaan de streep zo'n 60% aan winst over. De AEX deed het in diezelfde periode veel beter met een totaalrendement van iets meer dan 500%.

Omgerekend verdienden de aandeelhouders van de Nederlandse telecommer 2,2% per jaar daar waar de indexbeleggers 7,9% per jaar konden opstrijken. Bijkomend voordeel voor de laatste groep mensen is ook nog eens dat de volatiliteit een stuk lager is. Oftewel, meer rendement maar minder risico.

Rentes

De rentes van de zogenaamde AAA-landen lopen in een brede lijn op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt een basispuntje, waardoor we weer net boven de 0,5% staan. Daarentegen daalt de Italiaanse rente fors.

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omhoog en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices. Ok, de Duitsers (+1,5%) en Italianen (+2,8%) blijven ons ruim voor. Het tempo van de Fransen (+0,9%) kunnen we wel gewoon bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,6% omlaag en noteert 16,8 punten.

De Amerikaanse indices zijn lekker op stoom geraakt. De Dow Jones en S&P500 stijgen zo'n 1,1%, maar de Nasdaq gaat daar met een plus van 1,3% nog even overheen.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,134 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,51%) en Duitse rente (0,36%) lopen iets op.

Olie: WTI (+2,3%) en Brent (+2,6%) zijn helemaal los.

Goud (+0,0%) blijft dicht bij huis.

Dit laatste geldt niet voor de Bitcoin dat bijna 15% in elkaar ploft.

Het Damrak

De banken ABN Amro (+1,9%) en ING (+2,0%) liggen erg sterk vandaag. Het is een beetje risk-on op de beurzen vandaag en dan is het niet verbazingwekkend dat deze twee aandelen het goed doen.

Ook Aegon (+2,2%) krabbelt weer een beetje op en staat inmiddels boven de €5.

Opvallende achterblijver is Galapagos (-1,0%), al maken biotechfondsen wel gekkere sprongen. Ook Pharming (-2,3%) heeft een off-day.

Defensieve beleggingen zoals Unilever (-1,1%) en Relx (-0,6%) zijn op dit soort dagen uit de gratie.

Adyen (+4,2%) uiteraard niet.

Royal Dutch Shell (+2,7%), Fugro (+3,7%) en SBM Offshore (+2,6%) knallen omhoog op een fors stijgende olieprijs.

Accell (-1,8%) lijkt voorlopig uitgeraasd te zijn. PON koopt even geen stukken meer en dan is het feestje direct weer afgelopen.

Ook Alfen (-2,8%) is het helemaal kwijt.

Lucas Bols (+6,1%) en Wessanen (+3,9%) lopen hard op, maar een echt duidelijk aanleiding kan ik niet vinden.

Adviezen

Altice: naar €3 van €6 en kopen - Royal Bank of Canada

