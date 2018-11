Waarom beleggen turbobeleggers bij BinckBank? Overig

- advertorial - De Binck turbo bestaat nog maar kort, maar is toch al uitgegroeid tot een van de meest populaire beleggingsinstrumenten bij BinckBank. We lichten een tipje van de sluier op waarom juist turbobeleggers voor BinckBank kiezen. 1. Geen transactiekosten! Ja écht! Een transactie in de Binck turbo kost €0. BinckBank verdient alleen op de rente. 2. Meer dan 12.000 Turbo's - ook in de VS Een breed aanbod van ruim 12.000 turbo’s op meer dan 150 onderliggende waarden op aandelen uit Europa en Amerika, valuta, indices en edelmetalen. ING, Tesla, Apple, Shell, ING en de AEX. Keuze zat! 3. Beleggerseducatie en inspiratie Bekijk de turbo tutorials(16394) voor meer informatie over turbo’s. Ook onze beleggerstrainers Peter Siks en Hans Oudshoorn staan klaar met leerzame webinars. 4. Van vroeg tot laat beleggen Handel van 08:00 uur ’s ochtends tot 22:00 uur in de avond in de Binck turbo! Tijdens opening van de Amerikaanse beurzen kun je dus gewoon handelen in Amerikaanse onderliggende waarden. Geen andere broker in Nederland heeft zo’n ruim turbo-aanbod in de avond. 5. Jaarlijkse Binck Turboweken Tijdens de Binck Turboweken dompelen we je onder in kennis en inspiratie. Je kunt tips, strategieën en achtergrondinformatie verwachten én natuurlijk het ‘Idee van de Dag’. Doe je mee met de Binck Turboweken? Kijk op binck.nl/turboweken voor meer informatie. Bent u nog geen klant bij Binck? Open dan snel en eenvoudig uw rekening bij Binck. Dan ontvangt u ook nog eens €200 transactietegoed als welkomstcadeau. Nog even over de risico’s Disclaimer: Turbo’s zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie en zijn niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn. Als uitgevende instelling genereert Binck inkomsten uit de financieringskosten van de Binck turbo. Wij adviseren u, voordat u in Binck turbo’s belegt op turbos.binck.com het prospectus, het Essentiële informatiedocument en de definitieve voorwaarden te raadplegen. In het document center van Binck vindt u alle voorwaarden en handleidingen waaronder de basishandleiding.

Deze content is tot stand gekomen buiten de verantwoordelijkheid van de IEX-redactie om. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.