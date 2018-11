Liveblog: Italië en Boskalis

Update 10:40 uur: Bella Italia

Na Brexit zetten we vandaag nog een vinkje? Het is nog geen zekerheidje.

Italy may cut deficit target to appease EU partners https://t.co/kNN9lCfjqE pic.twitter.com/1TwhzdKiZ0 — Reuters Top News (@Reuters) 26 november 2018

Het is in ieder geval buy the rumour. De FTSE MIB doet nu +2,9%:

De Italiaanse tienjaarsrente zakt 19 basipunten.

En strakjes weer sell the fact? Tot de volgende crisis dan maar weer.

Update 10:30 uur: Ifo Enttäuschungsklima

Dit is niet het jaar van de Duitsers... Eingelijk is dit al sinds januari zo, de teruglopende EU data wordt een te meer bevestigd. Zie hier de Ifo Heschäftsklima over deze maand.

German IFO confirms econ softness. The most significant is expectations, which suggests that lukewarm econ outlook is here to stay. Expectations fell to 98.7 in Nov vs 99.2 expected and 99.7 prior. Headline business climate fell to 102.0 vs 102.3 forecasted. pic.twitter.com/bSC3aoQuea — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 november 2018

Update 10:00 uur: Bitcoin

Die quote... Er staat nog een mooie in:

Tony Gu, founding partner at NEO Global Capital, said the rout was down to just one thing.

“Panic.”

Bitcoin is plunging in part because miners are bailing.



“If the miners stop mining, bitcoin will not function…and the overall market will lose confidence. If there is no confidence, people will freak out and sell even more.” -- @edithyeunghttps://t.co/3XZaiHR7cx pic.twitter.com/8IsHetRIZl — Steven Russolillo (@srussolillo) 26 november 2018

Het verhaal spreelt voor zich, maar op het einde kom ik deze nog tegen.

“It’s hard to look at the price charts of the big crypto assets and not cringe,” Fred Wilson, a partner at Union Square Ventures in New York and an early bitcoin investor, wrote on his blog. He drew a parallel to the moves seen when the tech bubble burst.



Back then, Amazon.com Inc. lost 95% of its value from December 1999 through October 2001. The online retail giant has long since recovered. “I think things will get worse before they get better,” Mr. Wilson said.

Dat klopt inderdaad van Amazon, dat vaker minimaal werd gehalveerd. Best Fredje Wilson, er is alleen een verschil of je je geld steekt in echt bedrijf met echte business met echte omzet en winst (zelfs de enorme cash-verbander die Amazon toen nog was), of dat je het hier in propt. Waarin? Hierin dus.

“Bitcoin’s value is always driven by the intensity of demand and supply,” says Edith Yeung, a partner at 500 Startups, an early-stage venture fund. “If the miners stop mining, bitcoin will not function…and the overall market will lose confidence. If there is no confidence, people will freak out and sell even more.”

Prijs en waarde, het blijft lastig.

Update uur 09:30: Boskalis

De grafiek kan wel wat goed nieuws gebruiken.

Gelukkig is dat er ook.

Twee keer zelfs.

Zo wordt of is Boskalis een spannende belegging, want er speelt nogal wat. Om te beginnen draait het operationeel allemaal nog steeds moeizaam. Zie de verwachtingen ook fluctueren, de analisten lijken ook niet helemaal zeker te zijn. Het aandeel is ondanks de dikke daling strikt genomen nog best duur.

Zei ik daar duur? Intussen hebben de hedge funds zo hun eigen rekensommen gemaakt en die zijn niet vrolijk als ik dit zo zie. And counting, nog steeds. Zo'n enorme bak short uit, dat is stof tot nadenken, want dit zijn beslist geen hoger-lager gokkers.

Bij de Q3-cijfers deze maand was er het verrassende bericht dat CEO Peter Berdowski, die er al twaalf jaar zit, nog vier jaar wil doorgaan. Iedereen ging er vanuit dat hij volgend jaar zou stoppen. Wat zijn zijn beweegredenen? Voorziet hij weer gouden jaren en hoopt zo straks chiquer dan nu te vertrekken?

Zeg het maar. Berdowski kocht begin dit jaar ook voor flink wat geld eigen aandelen uit eigen zak, maar daar heeft hij voorlopig nog niet zoveel plezier aan beleefd. In ieder geval is Boskalis zo een mooi touwtrekgevecht tussen de beren en de stieren.

Updare 09:00 uur: Altice

Er is voorbeurs één advies, maar het is wel een forse:

ALTICE EUROPE NV ATCA.AS: RBC CUTS TO OUTPERFORM FROM TOP PICK; CUTS PRICE TARGET TO EUR 3 FROM EUR 6 - Reuters

Updare 08:45 uur: Voor anderhalve basispunt

Een indexfonds voor 1,5 basispunt, de race naar de bodem houdt aan en wel dusdanig dat zelfs grootmachten iShares (BlackRock) en Vanguard even het nakijken hebben. U kunt het ook anders lezen. Consumenten zijn terecht zeer prijsbewust geworden, want iedere basispunt weegt zwaar op lange termijn.

Voor actieve fondsmanagers is dit echter een niet te winnen gevecht? De spoeling wordt inderdaad dun zo, maar kijk ook eens in de spiegel. Want waarom moeten managers die heel dicht bij de benchmark blijven en die nooit verslaan een dik salaris verdienen, een dure Bloomberg hebben en in een chique kantoor zitten?

Dat scheelt al heel veel basispunten.

Fidelity’s zero-fee campaign spurs $6.6bn of inflows https://t.co/KInP1txYqx — Financial Times (@FinancialTimes) 26 november 2018

Update 08:30 uur: Banken en hacken

Het is een hele draad. En het is best onthutsend.