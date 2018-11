Een daling in hashrate is geen issue, dit omdat de moeilijkheidsgraad zich automatisch hierop aanpast. maw zelfs met een fractie van de miners/hashrate kan bitcoin nog prima functioneren.

Het is ook niet meer dan logisch dat de hashrate zich aanpast aan de prijs, zowel naar boven als nu naar beneden.

De prijsdalingen in het verleden zijn niet anders dan wat wij nu zien. Zelfs de reacties van sommige economische " kenners" zijn exact hetzelfde .

Niemand kan in de toekomst kijken, maar ik ben erg benieuwd naar de motivatie van deze " kenners" waarom het deze keer dus schijnbaar echt over en uit is met bitcoin en deze niet net als de voorgaande keren weer opleeft.