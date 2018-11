Geen bedrijfscijfers of -nieuws, geen adviezen, ofwel het is stilletjes voorbeurs na een lang Amerikaans weekend. De futures kleuren groen, dat wel.

-Asia stocks mixed

-U.S. equity futures rise

-Oil holds above $50

-Yen dips

-10-year Treasury yield edges up

-Bitcoin falls below $4,000https://t.co/4Wf7fZUteT pic.twitter.com/A5NWNnhZZp — Bloomberg Markets (@markets) 26 november 2018

Voornaamste nieuws dit weekend is een Brexit-akkoord tussen VK en EU (pond houdt zich rustig), maar dat was niet de reden van de najaarsdaling, noch loopt die hiermee weer uit de koersen, zou ik zeggen. Gek genoeg kom ik nog niks op de networks tegen hoe goed of slecht de verkopen nou waren op en rond Black Friday.

Deze week doen we ook rustig aan en de beursagenda kent nog maar één echte issue: verhoogt de Fed volgende maand de rente, zoals ze steeds hintte? Daar is twijfel over. Woensdag houdt Fed-voozitter Jerome Powell een speech. Dat zou dan de aangewezen gelegenheid zijn óm te gaan hinten, áls.

Verder leest u alles in mijn vooruitblik op deze week. De koersen gaan aardig van start, de dollar daalt iets, olie stijgt en de AAA-rentes doen hooguit een basispuntje meer of minder.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Arcadis meldt niet hoe groot die opdracht is.

07:50 Arcadis krijgt ontwerpklus in China

07:31 '2200 banen op tocht bij fabriek GM Canada'

07:27 Ajax kan voor zesde keer overwinteren in CL

07:09 Nikkei begint week met winst

06:50 Grote ketens rukken op in fitnessbranche

25 nov Noble verschuift deadline reorganisatie

25 nov Ook onaangekondigde metaalstakingen op komst

25 nov Beursweek in teken van wereldpolitiek

25 nov 'Deliveroo werkt aan nieuwe investeringsronde'

25 nov 'Ook IAG overweegt bod op Flybe'

25 nov Grote order voor Boskalis

25 nov Ex-baas Nissan weerspreekt beschuldigingen

24 nov Galapagos geeft nieuwe aandelen uit

24 nov Esperite brengt cijfers na lange vertraging

24 nov Afschaffing dividendtaks was voorwaarde Unilever

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt maar een handvol shorts:

De agenda is ook wel eens dikker geweeest, maar dit is wel een belangrijk puntje:

10:00 Duitsland ifo business klimaat nov 102,3

En dan nog even dit

Nu het Lagerhuis nog:

Pound rises after European leaders endorse Britain's Brexit divorce terms https://t.co/1GN7LmtKgp pic.twitter.com/pLHFelGg4N — Bloomberg Markets (@markets) 26 november 2018

En de Duitse rechters...

Economist warns of billions of risks of EU Banking Union for Germany. The German Constitutional Court will start deliberations on a complaint on Monday. BUT: “Whoever is against banking union is essentially against euro,” @Isabel_Schnabel says. https://t.co/xgf2ZZp8zJ via @welt pic.twitter.com/iC94I0Ijvr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 november 2018

Ook een keertje proberen, of is iedereen er na deze zeperd wel klaar mee?

Bitcoin's deepening crash now rivals its worst-ever bear markets https://t.co/TrFmZGqE7m pic.twitter.com/2YzVpuOS3G — Bloomberg Markets (@markets) 26 november 2018

Woensdag speecht dus de voorzitter. Als shij wat wil?

A break in the pace of Fed hikes may help heal global markets https://t.co/iqSoOQQTt6 pic.twitter.com/g5CHyGZ2eS — Bloomberg Markets (@markets) 26 november 2018

Klinkt niet raar in de oren:

Stocks are acting in ways that have signaled slowing growth in the past https://t.co/Fc31C9tIUS pic.twitter.com/LmWCtxo4Ke — Bloomberg Markets (@markets) 26 november 2018

Dit ook niet:

Seeing the bigger picture: oil price slump is part of broader Asian pullback https://t.co/be3hkOWaXH — Reuters Business (@ReutersBiz) 26 november 2018

OK:

Nissan says CEO did not mention need to review alliance equity structure https://t.co/L7PZHrLNMC — Reuters Business (@ReutersBiz) 26 november 2018

Altijd leuk:

Largest Companies in the World by Market Cap, 1980 to Today... pic.twitter.com/6oVWL0kQIU — Charlie Bilello (@charliebilello) 23 november 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.