Las net een leuk technisch verhaal over de bitcoin. Die denderd maar naar beneden en houd zich helemaal niet aan de charttechnische doelen. Denderd er gewoon doorheen en dat kan volgens technische analyse helemaal niet. Paniek in de tent. De analist overweegt om zijn liniaaltje door te breken. Had dit nog nooit meegemaakt. Charttechnische lijnen....En er dan gewoon doorheen knallen. Foei Bitcoin. Ga in de hoek staan en schaam je.