TA: Olie door het putje gespoeld

Het was een slechte week voor de energiemarkten. Zowel de prijs van ruwe olie, als die van energie gerelateerde aandelen, zakte fors. Voor de langetermijnbelegger is dit geen goede ontwikkeling. Een zwakke olieprijs is doorgaans een signaal voor afnemende groei, mogelijk zelfs van een krimpende economie.

De olieprijzen dalen nu voor de zevende week op rij. De Saudische olieminister meldde recent dat de recordproductie van zijn land intact blijft. Vorige week werd bovendien bekend dat de Amerikaanse olievoorraden al negen weken op rij groeien.

Laten we eerst vaststellen wat de schade is. De olieprijs (Brent):

Vrijdag: -6,07%

Vorige week: -11,22%

Sinds 1 november: -22,09%

Sinds de top van 3 oktober (86,74): -32,4%

Voor de olieprijs zijn thans de laagste standen sinds eind 2017 bereikt. Overigens vallen de recente dalingen in het niet bij de correcties van 2008 en 2015. Zo’n tien jaar geleden kelderde de olieprijs in zes maanden tijd ruim 70% naar 45 dollar per vat. In 2015 ging de olieprijs in korte tijd bijna 80% onderuit naar 27 dollar per vat.



Royal Dutch Shell:

Vrijdag: -3,35%

Vorige week: -4,06%

Sinds 1 november: -7,06%

Sinds de top van 4 oktober (30,33): -14,3%



Ter vergelijking de AEX in diezelfde periode:

Vrijdag: -0,05%

Vorige week: -1,64%

Sinds 1 november: -0,94%

Sinds de top van 1 oktober (554,05): -7,2%

Vraag versus aanbod

Internationaal gezien zijn er meerdere factoren die de olieprijs in negatieve zin hebben beïnvloed. Ten eerste is er de vraag/aanbodverhouding. Er is zorg omtrent afnemende vraag versus overaanbod op de grondstoffenmarkten. Er zijn tekenen dat de economie wereldwijd minder uitbundig groeit dan aanvankelijk was verwacht. Verder lijkt Saoedi-Arabië af te zien van productiebeperkende maatregelen.



Beleggers hopen dat de Opec-vergadering van begin december aan de productieverhoudingen wil sleutelen om zo de beursprijs wat op te krikken. Zelfs de Amerikaanse president Trump, die altijd wel een geheime agenda in de mouw heeft, bemoeit zich ermee door te stellen dat de lage olieprijs essentieel is voor de wereldeconomie. Hij wees expliciet Saoedi-Arabië op haar verantwoordelijkheden.



Hoe dan ook, we kampen op dit moment met een sterk gedaalde olieprijs. Aan de pomp betalen Amerikanen op dit moment ongeveer $2,58 voor een gallon benzine tegenover een prijs van bijna $3 een paar weken terug. Bij ons is de gemiddelde benzineprijs gezakt naar 1,55, soms daar zelfs onder. De Nederlandse benzineprijs bereikt mogelijk zelfs het laagste niveau van dit jaar.

Energie nader bekeken

Hoe ligt energie er nu bij? Vandaag bekijk ik de koersontwikkeling van Brentolie en het technische plaatje van Royal Dutch Shell. Ik ben er niet positief op. Zowel de olieprijs als RDS laten meerdere technische zwakken signalen zien. Het einde van de verkoopdruk is nog niet in zicht.

Dat geldt overigens niet voor de Nederlandse beurs, waar ik de AEX juist zie bodemen.

AEX stabiliseert

De AEX-index is recent fors gedaald, maar goed opgevangen door de steun 506,05. De beurs laat per saldo nog steeds lagere toppen zien, wat aangeeft dat de verkoopdruk nog niet boven de markt weg is. De eerste mogelijke hogere bodem van afgelopen woensdag oogt wel hoopgevend.

Op de zeer korte termijn lijkt de AEX te bodemen. Zodra het gapje (rode cirkel) wordt gesloten is een herstel naar de weerstand 533,91 niet uitgesloten. Behoudende beleggers wachten met koopacties liever op een uitbraak boven de dalende toppenlijn, want daarna zal er voor de langere termijn weer opwaarts potentieel vrijkomen. Die weerstand 533,91 en die dalende toppenlijn vallen op dit momentmooi samen.



Olie korte termijn

De Olieprijs (Brent) beweegt binnen een korte termijn neerwaartse fase. De recente doorbraak onder de laatste koersbodem rond 61,76 (bodem van 16 februari) bevestigt de zwakte.

Verkopers houden de prijs van ruwe olie nog steeds sterk in hun greep. Er is sprake van een krachtig dalende trend met ruimte richting steun 50,56 (bodem van 31 augustus 2017). Bij oplevingen blijft de prijs van ruwe olie duidelijk steken onder voorgaande koersbodems.

Olie lange termijn

De olieprijs (Brent) heeft eerst de stijgende trend uit 2016 verlaten. Recent is ook de laatste koersbodems van februari en augustus naar onderen gebroken, beide signalen leveren technische verzwakkingen op en signaleren toenemende verkoopdruk. De doorbraak en slotstand van de prijs van ruwe olie onder de steun 61,76 van begin 2018 maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 44,35 (bodem van 23 juni 2017).







RDS korte termijn

Royal Dutch Shell krijgt ruimte voor verdere koersdaling nu de bodems van de voorgaande maanden niet weten stand te houden. Hierdoor boet het technische plaatje verder aan kracht in. Een periode van zwakte mag worden verwacht met neerwaarts potentieel richting steun 24,20 (bodem van 6 februari). Weerstand ligt op 28,78 (top van 22 oktober).





RDS lange termijn

Wij worden in toenemende maten negatief, zeker nadat steun 27,00 (bodem van 7 september) gebroken is. Nu Royal Dutch Shell zowel de stijgende trend als de laatste koersbodem naar onderen heeft gebroken, treedt een technische verzwakking op. Dit signaleert steeds meer verkoopdruk. De recente neerwaartse signalen maken naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 24,20 (bodem van 9 februari). Weerstand is gevormd op 31,60 (gevormd op 1 april 2002).