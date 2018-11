Bedankt voor de vooruitblik en het delen van de tabellen, het dividend gedeelte is mij niet duidelijk wat er bedoeld wordt.



Leuke quote waarbij men moeite heeft om de woorden te tellen: "The four most expensive words in the English language are: this time it's different. "



Wessanen lijkt me niet koopwaardig omdat de winstverwachting veel lager ligt en de waardering gebaseerd is op een groei-aandeel.



Ik denk dat RD Shell met de +/-7% dividends rendement een beter alternatief is om wat gestaffeld te kopen, de OPEC gaat de prijs binnenkort weer manipuleren.



Groeten vanuit een zonnig Mexico



Ozzy