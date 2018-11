Vooruitblik: Er op of er onder

Er is witte rook uit Brussel, Londen en Dublin. Nu het Lagerhuis nog.

Het zal best schade opleveren, maar er komen ook kansen en het VK drijft niet weg en zinkt ook niet.

Ach, wat zal het? Brexit is al niet meer aan de langere beursgrafieken af te lezen, zo zal het ook Italië vergaan en toekomstige politieke perikelen. Als u uw risico- en beleggingsbereidheid van de geopolitiek laat afhangen, komt u ook alleen maar uitstapmomenten tegen en nooit een instapmoment. Er is altijd wel wat.

Wat is er nog meer aan actualiteit? Op Black Friday is er aardig verkocht. Online is wel de strijd met de winkels, ofwel met brick-and-mortar (mooie naam) aan het winnen?

Zeker lezen, het is ook spraakmakend dit weekend. Want wat is dit een heerlijk moeizaam interview van twee bevooroordeelde journalisten met een tegenspartelende en parerende CEO, die zich van geen kwaad bewust is.

Bevooroordeeld? Oordeel zelf. De anti-corporate mentaliteit in Nederland gaat ver anno nu, vind ik. Zie hier het proza van twee AD-journalisten. Dividend aristocrat PPG wordt weer beledigd, als u vergoeding voor uw risico zoekt, bent u op snelle winst belust, de rijken en miljardairs hebben het weer gedaan et cetera. Citaatjes:

Dat ook een andere Nederlandse multinational (AkzoNobel) op dat moment het slachtoffer dreigde te worden van een agressieve concurrent, maakte de onrust alleen maar groter.

U maakt zich zorgen over de macht van miljardairs?

Maar toch moest ook u na zeven jaar buigen voor de macht van het snelle geld…

Hoe laat u het bedrijf achter? Wat als uw opvolger iemand is die op winst beluste aandeelhouders gehoorzaamt?

Dit is wat Polman tegen een van de twee journalisten van AD zei. In de roos, wat mij betreft.

Dat is toch volledig belachelijk. Ik denk dat jij in een te klein land woont en te klein denkt. Ik denk dat de meeste mensen in de wereld wel zien wat wij als bedrijf aan het doen zijn. Ik denk niet dat ik me ergens voor hoef te verontschuldigen.

Verder oordeelt Mr. Market maar over Polman. Strikt genomen moet ik gerealiseerde data nemen in plaats van verwachte om te oordelen. Als beleggers kijken wij echter liever vooruit en gelet op omzet- en winstverwachting begrijpt u denk ik waarom ik voor deze kies. Valt niet mee...

Unilever staat dit jaar +4,2% - tel daar nog 3,1% dividendrendement bij op - en daar mag u uw handjes nog mee dicht knijpen. Na negen plusjaren is er in december nog een hoop werk aan de winkel om ook dit jaar groen te eindigen.

Of het er van komt? De economische data lopen rap terug in de EU. Op papier gaan dan ook de omzetten en winsten omlaag en daar zouden de koersen nu op vooruit kunnen lopen.

De analisten spijkeren hun verwachtingen in ieder geval al naar beneden:

Zie hier meteen het grote verschil met de VS. Daar zijn de economische data nog wel op orde, net als de verwachtingen, hoewel die afvlakken. Het lijkt mij dat als de wereldeconomie hapert de VS een keer moeten volgen, maar dat zien we dan wel weer.

Helaas kan ik niet zo'n mooie grafiek maken van de Nasdaq 100. Die flirt met een bearmarket, want in de VS zit de de pijn 'm vooral bij technologie. Wat ik wel heb zijn alle twaalfmaands verwachtingen van onze aandelen. U ziet achtereenvolgens:

Koers dit jaar

Verwachte winstgroei

Verwachte omzetgroei

Verwachte dividendgroei

Verwachte ebitda-marge groei

Verwachte koerswinstverhouding

Wat valt op? Alles is flink goedkoper geworden, maar we weten pas achteraf of het nog goedkoper kan. Ik durf niet te stockpicken, maar op het eerste oog lijken mij Aalberts, DSM en Unibail niet te duur. Randstad en ArcelorMittal ook niet, maar dit is tricky gezien de economische cyclus?

De AMX is helemaal spannend: AMG, Aperam, Arcadis, ASMI, BAM, Besi, Eurocommercial Properties, PostNL en Wereldhave zijn wel eens duurder geweest. Laat ik het zo maar voorzichtig zeggen:

In de AScX vallen ook vastgoed en bouwers op. Waarom noem ik bij alle drie de indices de financials niet? Op Adyen (!) en Van Lanschot Kempen na hebben ze een koerswinstverhouding van minder dan tien met NIBC als grootste uitschieter. Dit is niet raar en misschien is alleen NIBC echt goedkoop.

Is er trouwens iemand die Wessanen aan durft? Dat was met -14,6% wel de Black Friday aanbieding van het jaar. Sales! Sales! Sales, het aandeel is dit jaar 50% goedkoper geworden.

En toen kwamen we in een vacuum. Want het duurt tot half januari voor we nieuwe kwartaal- annex de jaarcijfers 2018 krijgen. Of het moet met de feestdagen winst- en omzetwaarschuwingen regenen, maar dat lijkt me sterk met al die voorzichtige outlooks. Misschien weten we deze week toch meer.

Woensdag speecht Fed-voorzitter Jerome Powell twee uur voor de notulen van het laatste rentebesluit verschijnen. Als de centrale bank terugkomt op haar impliciete belofte om volgende maand de rente verder te verhogen, is dit denk ik dé gelegenheid, hét tijdstip én dé aangewezen persoon om dit duidelijk te hinten.

Mocht dat gebeuren, dan kunnen de markten misschien net zo hard draaien als op de Q3's van Apple begin deze maand, die de herfstdaling 2.0 in gang zette.

Denk bij de Fed dan aan dalende dollar en risk-on modus op de beurzen, ofwel uit de AAA-staatsobligaties en in de (afgestrafte) aandelen. Kijk mee naar de vooruitblik van Reuters, dat heeft meer over de Fed.

Take Five:

*The Fed

*Last tango in Buenos Aires

*Time to TLTRO?

*Brexit battle at home

Als de Fed evenwel een stiff upper lip op trekt, hebben we de good old ECB nog. Dat doet volgende maand een laatste rondje obligatie-aankopen. Fraaie timing! Dat is juist op het moment dat de Europese economie haar kopje laat hangen. Ik kijk daarom nérgens van op volgend jaar en u begrijpt denk ik wat ik bedoel.

Nee, die centrale banken houden de conjunctuur denk ik niet tegen, maar ze kunnen misschien wel een put onder de markt leggen. Enfin, er is ook nog een scenario waar niemand aan denkt: er komt een handelsakkoord VS-China, waarna de wereldeconomie en beurzen opgelucht adem halen en door dampen.

Tot dusverre gebeurde dat iedere keer deze bullmarket na een dip. Dip? Dit kan je geen dip meer noemen, Arend Jan. Zo voel ik het ook niet, maar het is wel zo als ik op z'n allerbreedst kijk. Dit is de MSCI World Index (waarin nota bene Apple en Amazon en andere VS tech de grootste aandelen in zijn):

En dit is die wereldindex in euro's. Wat een flutdip, zeg :-) Jaja, ik weet ook wel dat u hier niks aan hebt, als u dit jaar in ING, Besi en Wessanen zit en telkens op het verkeerde moment in en uit TomTom en Pharming hopte, maar cijfers liegen niet.

Heb ik nog een cijfertje voor u. Dip, bearmarket, aanstaande krach of naderend Armageddon of niet: gelet op de volatilteit zou ik, als ik niet beter wist, zeggen dat de koersen deze herfst gewoon rustig opwaarts waren doorgekacheld. Er is hier echt nog helemaal niets te zien. Kan in één tik veranderen, dat wel.

Zo kom ik dan eindelijk bij de agenda van deze week uit. Er zijn een paar voorlopende indicatoren, herziene BBP's en de eerste inflatiecijfers over deze maand. Nogmaals. Fed-voorzitter Powell kan voor vuurwerk zorgen, maar zijn praatje kan ook een non-event zijn.

26 nov

10:00 Duitsland ifo business klimaat nov 102,3



27 nov

08:00 AB Inbev notering €0,80 ex-dividend

16:00 VS consumentenvertrouwen nov 136,2



28 nov

14:30 VS BBP Q3 tweede herziening 3,6%

16:00 VS verkopen nieuwe woningen okt 0,58M

18:00 VS: speech Fed-voorzitter Jerme Powell



29 nov

06:30 Nederland productenvertrouwen nov

08:00 Probiodrug Q3-cijfers

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage nov 5,1%

11:00 EU: Economische sentiment nov 109,1

11:00 EU consumentenvertrouwen nov -3,9

14:00 HP Q3-cijfers

14:00 Duitsland Inflatie CPI nov 0,2% MoM

14:30 VS consumentenbestedingen nov

14:30 VS wekelijkse jobless claims



30 nov

00:30 Japan inflatie CPI nov 1,0%

00:30 Japan werkloosheidspercentage okt 2,3%

00:50 Japan industriële productie okt 1,2%

02:00 China NBS manufacturing PMI

08:00 Duitsland importprijzen okt 0,4% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI nov

11:00 Italië inflatie CPI nov

11:00 EU werkloosheidspercentage 8,0%

15:45 VC Chicago PMI nov

Verder nog iets? Zeker, Boskalis haalt een mooie opdracht binnen. Zomaar een gedachte: heeft CEO Peter Berdowski daarom eigen aandelen gekocht en wil hij nog vier jaar CEO blijven, omdat hij weet dat er mooie orders aan zitten te komen?

Dan is er nog een bericht in de categorie u verwacht het niet. Misschien moet Deutsche Bank zichzelf maar liquideren. Dit gaat hem niet meer worden. De tent is te rot?

Optimisme in Europa, kijk aan: misschien moet u na mijn verhaal nog even Corné kijken:

Succes deze week, tot morgen voorbeurs en wie zin heeft stemt mee. Ik zeg B.

Bearmarket:

Komt er aan

Zitten we al in

Bearmarket? Er is pas steun op nul Kelvin!

Gewoon buy the dip en we gaan weer bullmarkten

Sluit ik af met deze. Geen commentaar verder en u mag zelf uitrekenen hoeveel er af is dit jaar. Het is heel veel. En zo komt helaas voor de zoveelste keer die beroemde, zo rake en helaas zo kostbare quote van wijlen Sir John Templeton uit:

The four most expensive words in the English language are: this time it's different.

Ik denk weemoedig terug aan die jongeren op twitter - bij voorkeur iets met bitcoin in hun naam - die mij vorig jaar rond deze tijd voor ouwe lul die het niet begreep uitmaakten. Ik heb ze sindsdien niet meer gehoord en ik heb nu geen zin om mijn gelijk te halen. Hun broker accounts (al dan niet gehacked) zeggen genoeg.