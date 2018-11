De Italianen moeten - net als de Grieken - eerst in het openbaar op hun bek gaan blijkbaar.



De coalitie van de Vijfsterrenbeweging en Lega is populistisch, interessant bij een populistisch groep kiezers. Er heerst duidelijke ontevredenheid in Italie. Deze groep vergeet dat Italië jaren geleden heeft ingestemd met de EU omvormingen. En dat Italië al jaren lang EU geld heeft ontvangen. Ook afspraken heeft gemaakt over overheidstekort etc. Wel de lusten, niet de lasten, dat kan niet.

Zomaar stoppen met de EU kan Italië gewoonweg niet. Het kan wel maar de consequenties zijn dan voor Italië vele malen groter en nadeliger.

Elke econoom zal dat de regeringscoalitie afraden. Italië heeft domweg niet zoveel geld om de terug te betalen. Bedenk ook dat bij exit van Italië uit de EU alle betrouwbaarheid van Italië wegvalt. Geen bank ter wereld zal Italië helpen met financieren. Want niemand vertrouwd de regering en de economie die al jaaaaren niet goed is. En terecht !!



En bedenk ook dat de grenzen met alle andere landen dicht gaan.

Italie wordt overvallen door vluchtelingen uit Afrika. Succes ermee.



De tegenstemmers van de coalitie zijn de rationalisten, mensen die met twee benen op de grond staan. En die écht niet begrijpen waarom deze coalitie heeft kunnen winnen.



De EU zal NOOIT toegeven aan deze kinderlijke irrationele wens van Italië. Dat kan men politiek niet maken naar de EU inwoners. En waarom zou Brussel de één wel (Italie) hun spel laten spelen en de ander niet (Griekenland). Weten we nog hoe het met Griekenland is afgelopen? Die idioot van een Minister van Financiën is maar een boek gaan schrijven …



Het kost tijd en de nodige discussies op Europees niveau. Maar uiteindelijk zal Italië bakzeil halen. Argumenten als Brexit en dat soort zaken mogen er in deze principiële discussie niet toe doen.



En als Italië toch uiteindelijk vertrekt dan wens ik ze veel succes.