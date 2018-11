Slot: AEX -1,6%

Misschien mogen we het de week noemen dat bitcoin in elkaar klapte. Een aantal maanden bewoog de grootste digitale munt ter wereld zijwaarts, maar deze week ging er zomaar even 22,7% van de koers af.

Op dit moment (de bitcoinhandel gaat 24 uur per dag door) staat er een koers van $4300 op de borden. Dit is ruim 75% lager dan $20000 die we eind december intraday aantikte. Alsof het niets is.

Het was een gekke periode waarin ik in de trein jochies van 16 jaar over de digitale valuta hoorde discussiëren en regelmatig appjes kreeg van vrienden (die weinig tot geen affiniteit hebben met de financiële markten) die van mij wilde horen dat het nou toch eens een keer tijd was om in te stappen.

Het grappige was dat een groot deel van die mensen aandelen eigenlijk te ingewikkeld en risicovol vonden. Tja dan is het natuurlijk een uitstekend plan om in te stappen in zo'n beetje de meest volatiele valuta van de wereld.

De enige garantie die beleggers, of noem het gokkers, kregen was dat hun zogenaamde belegging nooit ook maar één euro aan dividend zou uitkeren. Vreemd genoeg zijn de gesprekken over de bitcoin een beetje doodgebloed. Geen idee waar dat nu door komt...

Donkerrood

Vrijwel alle indices vertoonden deze week wat krasjes. Vooral Amerika, aangevoerd door technologie-index Nasdaq 100 ging door het putje. De AEX presteerde redelijk in lijn met de overige Europese indices. Let ook even op olie die gemiddeld hard naar beneden ging.

De lijstjes

AEX deze week -1,6%

AEX deze maand +0,6%

AEX dit jaar -5,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar -2,4%

Rentes

AEX

De absolute bleeder onder de Nederlandse hoofdfondsen is Altice dat met ronduit teleurstellende cijfers op de proppen kwam. Lagere omzet, lagere ebitda, maar een hoge schuld. Topman Patrick Drahi is wel positief over de toekomst. Beleggers lijken daar vooralsnog weinig van te geloven.

Cyclische aandelen zoals ArcelorMittal en DSM moest u ook niet hebben. Verzekeraars Aegon en ASR idem dito, maar de schade bij NN Group bleef beperkt. Royal Dutch Shell had last van de fors gedaalde olieprijs.

AMX

Meer volatiliteit dus meer geld in het laatje bij Flow Traders . De analisten van UBS zetten het aandeel deze week overigens op de kooplijst. Oh ja, het bedrijf gaat ook handelen in crypto's. Als dat maar goed gaat.

Daar waar SBM Offshore aan puin gaat, profiteert Air France-KLM juist van de ingestorte olieprijs. Lagere kerosineprijzen betekent voor de vliegtuigmaatschappij hogere marges. Ook Besi heeft het hoofd goed boven water weten te houden.

Wat is er toch aan de hand met Adyen? Het aandeel implodeerde deze week. Echt bijzonder veel nieuws konden we deze week niet vinden over de betalingsverwerker.

ASCX

Wessanen kreeg een advies- en koersdoelverlaging van Berenberg en betaalt daarvoor de prijs. Ook Alfen werd op de korrel genomen. Dit keer is Kepler Cheuvreux de schuldige. Lucas Bols kwam deze week met teleurstellende resultaten langs.

Nu nog even dit

