"Online retail is hard werken, en weinig verdienen"

IEX sprak met Taco de Groot, ceo van Vastned. De Groot is sinds 2010 de baas bij het middelgrote vastgoedbedrijf en zette duidelijke lijnen uit.

Inmiddels bestaat de portefeuille voor 81% uit wat Vastned noemt de core city assets: winkelpanden in binnensteden van historische steden. Lucia Rodenburg en Nico Inberg spraken De Groot op het Vastned hoofdkantoor in Amsterdam.

Vastned richt zich op winkelvastgoed in historische binnensteden. Wat is de gedachte daarachter?

"Onze portefeuille is heel robuust. Urbanisatie en toerisme zijn belangrijke trends voor de toekomst. In binnensteden van grote steden is er altijd reuring. Mensen willen nu eenmaal graag in Amsterdam wonen: er is altijd vertier. Winkelcentra die buiten de binnenstad liggen, of in kleinere steden, moeten van alles uit de kast halen om die beleving te creëren. Dat zie je ook bij outlets als Batavia Stad. Maar dat is toch iets heel anders dan dat je langs de grachten loopt of andere leuke straatjes.

De stad blijft zich voortdurend ontwikkelen. Waar nu een winkel zit van Pull & Bear, zat twintig jaar geleden een elektronicazaak. Daarvoor weer een kledingzaak en daarvoor weer een zadenhandelaar. Een stad is eigenlijk niets anders dan een platform, dat zich steeds aanpast aan de wensen van de bewoners.

Wij hebben de keuze gemaakt alleen in binnensteden te zitten. Toerisme is de cherry on top voor heel veel retailers in de binnensteden. Reizen is goedkoper geworden, veel mensen gaan graag een weekendje weg naar een leuke stad in Europa. Ook in China komt het toerisme erg op. Die mensen komen naar Amsterdam, niet naar Emmen."

Wat is uw rol geweest bij dat transformatieproces?

"Toen ik bij Vastned kwam was er geen duidelijke focus op retailvastgoed. Die moet je wel hebben om succesvol te zijn. Ik ben in alle facetten van het vastgoed werkzaam geweest, maar was geen retailexpert. Dus heb ik mezelf een crash course cadeau gedaan, ik ben zelfs op audiëntie geweest bij de baas van Inditex, Ortega, de rijkste man van Spanje. Ik heb focus en discipline aangebracht. En bewustwording dat het andermans geld is. Mijn cfo en ik denken precies hetzelfde als het gaat om risico. In een crisis hebben we een transformatie doorgaan. We zijn echt veranderd.

Onze focus heeft er uiteindelijk toe geleid dat we nu alleen nog investeren in historische binnensteden, en dan alleen op de beste plekken. We horen ook; jullie zijn een ander bedrijf."

Voor een winkel of winkelcentrum buiten de binnenstad ziet de toekomst er minder goed uit?

"Bij een volgende crisis krijg je een fundamentele shake out. Het voordeel van een locatie in de binnenstad is dat die winkel bij een crisis niet als eerste dicht gaat. Toen Primark een zaak in Amsterdam opende, daalde de omzet bij de filialen in Hoofddorp en Zaandam. Wanneer de economie straks inzakt, zullen dit soort retailers eerder een winkel in een kleine stad sluiten, dan die in Amsterdam.

In het vastgoed zal je zien dat winkelcentra het heel lastig krijgen. Niet alle, maar wel veel. Veel winkeleigenaren willen nu ook Food en Beverage. Modezaken hebben het moeilijk, een retailer als Hunkemöller doet het online heel goed, die hoeven niet overal meer winkels te hebben. Dat nieuwe setje met dezelfde pasvorm, als je eenmaal de klant binnen hebt blijft die online komen."

U schetst een beeld dat niet heel positief is.

"Bij veel retailers ging het al slecht toen de crisis begon. Toen de financiële crisis kwam, dachten zij dat het aan de crisis lag. Maar dat was niet waar. Dat was een excuus. De meeste retailers hadden verouderde business modellen en geen rekening gehouden met de opkomst van online shopping. Een retailer sterft langzaam en in het systeem zitten nog veel zombies."

Afbeelding: ceo Taco de Groot van Vastned

"Als retailer zit je geld in de voorraad maar vaak wordt er bezuinigd op personeel. Dat is niet goed, wij zien juist dat retailers die in hun personeel investeren, bijvoorbeeld Rituals, het heel goed doen. Het personeel kent de concurrentie en geven service en uitleg.

Wij voeren regelmatig onderzoek uit, 75% van de jongeren wil nog steeds fysiek kopen. Maar de smartphone is de etalage geworden. Tegelijkertijd zijn er gewoon te veel vierkante meters. Dat is overal zo. Hier in Nederland, maar ook in andere landen. Frankrijk, Spanje, je ziet nog steeds op elke hoek van de straat een farmacie, een bankkantoor. Dat wordt allemaal anders, maar niet overal even snel.

Daarbij: een flagshipstore is tegenwoordig een trend. Een retailer gaat geen tien vestigingen meer openen. Vroeger was het massa is kassa, maar dat is niet meer zo."

En internet is een enorme disruptor, met Amazon voorop.

"Amazon is een disruptor, dat klopt. Maar een succesvolle retailer met 1% marge? Niet echt he? Het is hard werken online, en weinig verdienen. Online was voor veel retailers nog onbekend. Blokker had een belang van 30% in Bol.com, maar ze geloofden er niet in.

Een vuistregel is dat je ongeveer 10% van de omzet aan huur kwijt bent. Dus een miljoen omzet, een ton aan huur. Maar het online spel is veel duurder! Als je hoog bij Google wilt staan, dan moet je daar voor betalen, de portemonnee trekken. Als je dat niet doet, doet een ander het.

Het is een race to the bottom. Dat Amazon maar 1% marge maakt, laat zien hoe ontzettend moeilijk het is. Gaat het slecht in de retail door online? Nee, de consument geeft geld anders uit, en Jan Modaal houdt minder geld over. Het bestedingsgedrag van mensen verandert."

Hoe is dat gedrag precies veranderd?

"De consument verandert, ons bestedingspatroon verandert. Het uitgavenbudget van tien jaar geleden is heel anders dan nu. Waar gaat het besteedbaar inkomen nu naar toe? Een gezin met twee kinderen geeft geld uit aan smartphones, aan abonnementen zoals Netflix en Spotify. Daar heeft een verschuiving plaatsgevonden. Ook oudere mensen geven geld anders uit. Opa gaat liever een weekend met de kinderen en kleinkinderen weg dan dat hij 1.500 euro uitgeeft aan een nieuwe loden jas.

We kopen ook gewoon minder spullen. We kopen belevenissen en ervaringen. In China, India en Rusland is het heel anders, daar maak het niet uit hoe je je geld verdient, als je maar veel verdient en het laat zien. In de westerse wereld is het anders aan het worden. Minder status ontleend aan spullen."

Maar discounters doen het wel goed.

"Action en andere discounters zijn populair hier. Dat zou in India niet zo zijn. De life cycle van een retailer zal verkorten, je zult je continue moeten vernieuwen. Technologie zal een veel groter onderdeel moeten worden, maar niet iedereen kan het betalen en wil het doen. Maar bij Primark en Action is het niet nodig."

Op de beurs is retailvastgoed niet populair.

"Het is frustrerend dat er zo’n groot verschil zit tussen de beurskoers en onze Net Asset Value. We doen ons best om veel beleggers te spreken, met grootaandeelhouder Van Herk drink ik eens in de zoveel tijd een kop koffie. We zijn door een negatief sentiment meegesleurd. Zelfs Unibail-Rodamco, als boegbeeld van het retailvastgoed, is niet meer wat het geweest is. Maar: ik ben ervan overtuigd dat deze portefeuille veel potentie heeft om stabiele rendementen te laten zien. We hebben €2,05 aan dividend uitgekeerd, terwijl de huren zijn gedaald. Als het straks minder gaat, zullen beleggers zien dat wij robuust zijn.

Ik ben niet zo bang voor de beurskoers. Wat we nu doen is overtollig kapitaal gebruiken om aandelen terug te kopen. We kunnen ze altijd weer uitgeven, als er wat interessants langskomt. Ik vind dat gezond en prudent beleid."

Terwijl woningvastgoed het juist heel erg goed doet de afgelopen jaren.

"Nieuwe aankopen van winkelvastgoed zijn momenteel duur. We zijn erg kritisch bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden en we happen alleen toe als we waarde kunnen toevoegen. Daarnaast werken we continue aan de optimalisatie van onze bestaande portefeuille."

Afbeelding: Oudegracht 161 te Utrecht, Pull & Bear

"Bijvoorbeeld in Nederland, België en Frankrijk hebben we gekeken waar we woningen kunnen creëren boven onze winkelpanden. Dat is voor ons een beetje de kers op de taart. Elk jaar bouwen we nieuwe appartementen en deze zijn doorgaans snel verhuurd, zeker in Amsterdam in Utrecht. Het is weliswaar een klein kersje, maar een kwartje of een dubbeltje, we pikken het mee."

De aandelenkoers lag natuurlijk ook onder druk door het dividendbelastingdossier. Is dat nu opgelost?

"Het dividendbelastingdossier is nu achter de rug, maar we hebben wel het lobbytraject voortgezet. Door een ander beursfonds (Unilever, red) is het niet doorgegaan. Alle andere landen om ons heen hebben een REIT-status, alleen Nederland niet. Terwijl we over het algemeen vaak het beste jongetje van de klas willen zijn. Maar door die FBI-status af te schaffen, gedroeg de regering zich als een vroegtijdige schoolverlater!

Wij moeten Den Haag overtuigen dat dit op de lange termijn gunstig is voor Nederland. Maar het imago van vastgoed is niet goed. Kijk naar het Slotervaartziekenhuis: de wethouder zei: het moet niet naar een vastgoedcowboy! Dat is dus het imago. Ik wil dat doorbreken, ik sta voor een integere aanpak en transparantie. Ook wij als relatief kleine speler doen daar alles aan. Ik hoop dat Den Haag gaat inzien dat dit heel belangrijk is voor Nederland. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt was de enige die het begreep. En als mensen het begrijpen, hebben ze er ook wel oren naar."

U bent inmiddels acht jaar ceo van Vastned. Hoe ziet uw toekomst eruit?

"Ik heb me altijd verzet om met andermans geld te spelen. Ik heb zelf dus ook aandelen Vastned gekocht. Als CEO lig je in de passantenhaven. Hoe mooi die haven ook is, hij is niet van jou. Je moet weer het veld ruimen. De houdbaarheid is maximaal acht tot twaalf jaar. Of straks mijn laatste termijn ingaat? Dat beslissen de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Vastned."

Afbeelding: Kalverstraat 11-17, Amsterdam, Uniqlo

"75% van je succes in het beleggen in vastgoed is timing. En je moet een beetje geluk hebben. Of liever: geen pech. Ik wil nooit afhankelijk worden van één of meer banken. Daarom is de helft van onze financiering non-banking. Ik wil nooit in die val trappen. Verder: om slechte periodes door te komen moet je portefeuille robuust zijn. Je moet altijd de winkel weten te verhuren, het kunnen blijven managen in slechte periodes.

Veel bedrijven gaan van grote stappen gauw thuis. Wij zijn altijd kraaltjes aan het rijgen. Pandje hier, pandje daar. We zijn een MKB bedrijf in Nederland van €1,6 miljard. Ons vastgoed in Turkije hebben we op tijd verkocht. Weet ik het nou als baasje in Nederland beter dan de lokale vastgoedboer in Turkije? Nee. Je mag wel ambities hebben, maar hoe reëel zijn ze?"

Hoe denkt u dat de retailmarkt er over een jaar of vijf, tien uitziet?

"Ik voel me net de baas van de Michelingids. Ik kan niet koken, maar kan wel meteen zien in de zaak wat er werkt. Online zal niet verdwijnen, er zullen er een aantal overblijven. Veel verdwijnen er echter want de kosten zijn hoog. Online is niet heilig. Investeren in personeel is heel belangrijk! En technologie! Dat is niet: ik ga online. Dat is een heel ander businessmodel. Dus: personeel en technologie. Dat is de sleutel voor retailers die willen overleven."