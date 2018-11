Liveblog: Bitcoin en Wessanen

Update 11:30 uur: Advies

Wessanen weet u intussen, maar er is ook alweer een dikke verlaging voor Unibail. Koers reageert niet. Met Fagron is er tenminste nog één iemand blij met ABN Amro deze week. KBC ook al niet.

ABN Amro: naar €28,50 van €29 (buy) - KBC

Unibail: 20% verlaagd naar €196 (overweight) - JPMorgan Cazenove

Fagron: start volgen met buy en €18 - ABN Amro

Wessanen: naar hold van buy - Berenberg

Update 11:20 uur: Bitcoin

Heerlijk grafieken en vergelijkingen maken zo natuurlijk, zoals Bloomberg doet. Zelf had ik voor de Dow Jones in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gekozen in plaats van de Nasdaq rond 2000, maar vooruit.

En toch. Goed opletten, misschien kan ik bitcoin op $1000 ofzo opportunistisch opvissen voor een herstelritje, of een suckerrally. Ik dacht het echt bij mezelf begin dit jaar, toen de crypto's begonnen in te storten. Het zijn intussen verschrikkelijke dalingen en van sommige is zelfs al bijna niks meer over.

2018 Crypto Returns...

Qtum: -96%

ICON: -95%

Cardano: -94%

Lisk: -93%

IOTA: -92%

NEM: -92%

Bitcoin Gold: -91%

Dash: -90%

OmiseGO: -90%

Bitcoin Cash: -89%

NEO: -88%

Litecoin: -86%

zCash: -84%

Ethereum: -83%

Ethereum Classic: -81%

Monero: -81%

XRP: -79%

TRON: -76%

Bitcoin: -67% — Charlie Bilello (@charliebilello) 21 november 2018

De sloopkogel staat ook onverminderd op bitcoin in te beuken, maar het spul is niet meteen richting nul gekletterd zoals de tulpenbollen en de South Sea Compnay ooit deden. Wie begin vorig jaar kocht, onder een steen ging leven en vandaag weer kijkt, wordt heel blij van de winst.

Bitcoin heeft trouwens vaker om de oren gehad en het heilige geloof in de pseudomunt is nooit verdwenen. Ook nu niet, heb ik de indruk.

Largest Bitcoin Drawdowns...

1) Sep 2010 to Oct 2010: -94.1% ($0.17 to $.01)

2) Jun 2011 to Nov 2011: -93.8% ($32 to $1.99)

3) Nov 2013 to Jan 2015: -85.4% ($1,166 to $170)

4) Dec 2017 to Today: -79.4% ($19,783 to $4,077)

5) Apr 2013 to Jul 2013: -76.4% ($266 to $63)$BTC.X — Charlie Bilello (@charliebilello) 21 november 2018

Misschien is -94% een stand om eens een dobbel bitcoin aan te gaan. Wie weet dat ik het zelf ook voor de gein en de spanning doe als dat percentage op het bord verschijnt. Zeg rond $1200 dollar en dan even technisch kijken. Dat is nog ver en wie ook zin heeft in een dobbel kan vanaf nu al plukjes gaan kopen...? Gebruik TA.

Nog iets, er is een shake-out van crypto's gaande, maar ik zie bitcoin pas als laatste verdwijnen. Enfin, dit heeft niks met beleggen te maken, maar is gokken. Want naar mijn idee is de intrinsieke waarde van bitcoin nul. Probeer mij nu niet met woorden te overtuigen. Ik buig alleen voor waardesommen.

Update 10:30 uur: Wessanen

Het effect blijft niet uit, -6,5% nu. De trigger? Om 07:15 uur popte deze op de networks op.

KONINKLIJKE WESSANEN NV BSWSc.AS: BERENBERG CUTS TO HOLD FROM BUY - Reuters News

Voor het voedingsbedrijf is dit echt het verkeerde advies op het verkeerde moment. De koers trok net wat bij in een dalende markt nog wel. Of het bodemen is, weet vooralsnog niemand. Het volume valt echter nog mee vandaag.

In totaal volgen zeven analisten Wessanen. Eentje had het aandeel al op strong buy staan (lekker dan) toen de ellende begon, maar met de daling hebben nog twee het daarop gezet. Wellicht dat ook daarom de downgarde van Berenberg er vandaag zo in hakt.

Wessaenen gold voor deze zomer steeds als overnamekandiaat en mede daarom was het aandeel zo duur. Duurder dan ASML zelfs. Intussen betaalt u grofweg geen dertig keer meer, maar twintig keer de verwaxhte winst. De kopers staan alleen nog niet voor de deur te dringen. Ook Unilever niet, dat vaak werd genoemd.

Hebben ze eigenlijk ooit belangstelling gehad, vraag ik me nu af. Het is goed aan deze grafiek te zien hoe de hele businesscase en daarmee de beleggingspropositie van Wessanen is veranderd. Het was een mooi mix tussen groei- en waarde-aandeel in hippe, booming en lucratieve business. Helaas is de groei er uit.

De gezonde voeding van Wessanen is natuurlijk geen raketwetenschap en concerns als Unilever hebben misschien wel steeds gedacht: dat spelletje kunnen en gaan wij ook zelf doen, ofwel er is geen enkele noodzaak om een dure en niet al te grote overname te doen. Vergelijk het misschien met de autobouwers en Tesla.

Hoe het ook zij, Wessanen moet weer moeite doen en concurreren om haar gezonde en biodynamische (sorry, weet ik veel hoe dat allemaal heet, ik ben meer van de kroketten) producten aan de man te brengen, die eerst nog vanzelf verkochten, om heel kort door de bocht te gaan. En dat mag u zelf inschatten.

Niet iedereen is er van overtuigd dat Wessanen de komende tijd de problemen tackelt en weer een mooi groei-waarde-aandeel wordt. Laat ik het zo maar zeggen. Dit is nog de enige oplopende grafiek van het bedrijf.

Update 10:00 uur: Inderdaad, Black Friday

De cijfers bevestigen de trend die al sinds januari gaande is: de Europese economie loopt steeds verder terug. Vooral de Duitse inkoopmanagersindices stellen teleur vandaag. Auto-industrie en alles wat er mee samen hangt? Verbaast mij niet als de BBP-verwachtingen voor het land naar beneden gaan.

De euro schrikt er zelfs van.