Fondsenrondje: Adempauze

Het zou zomaar kunnen dat dit niet de beursdag van het jaar gaat worden. De Amerikaanse beurzen zijn slechts een halve dag geopend in verband met Black Friday. Niet vreemd dat de AEX (+0,2%) het rustig aan doet.

De overige Europese indices blijven ook dicht bij huis, al weten de Fransen een mooie plus van 0,6% op het bord te zetten. De altijd spectaculaire Italiaanse beurs is de positieve uitschieter met een winst van 0,8%.

Onder de Nederlandse hoofdfondsen zien we vrijwel alleen maar nulletjes voor de komma. Vreemde eend in de bijt is Altice (-7,3%) dat na de forse daling van gisteren nog eventjes een klap na krijgt. Goldman Sachs herhaalde het houdadvies, maar verlaagde het koersdoel naar €3 van €3,10.

Op dit moment doet de koers van de Franse kabelaar €1,69, waardoor de analisten van de Amerikaanse investeringsbank een upside zien van meer dan 75% voor het aandeel. Met zo'n hoog koersdoel had ik eerlijk gezegd een koopadvies verwacht, maar dat durven ze bij Goldman Sachs dus niet aan.

Wessanen

Naast Altice hebben we nog een bleeder op het Damrak genoteerd en dat is Wessanen (-10,2%). De schuldige is Berenberg die het advies voor het aandeel verlaagt naar houden van kopen. Het koersdoel gaat naar €12 van €14,50. Beleggers interpreteren het houdadvies dus blijkbaar als een verkoopadvies.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wessanen doet het sinds het einde van de crisis weliswaar iets minder dan de AEX, maar ondanks de koersimplosie dit jaar, blijft er een rendement over van ongeveer 130%. Kortom, niet iets waar de aandeelhouders zich voor hoeven te schamen.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,2%, maar blijft toch wat achter op de DAX (+0,5%) en CAC (+0,6%). Alle Europese indices liggen er overigens goed bij.

Olie: WTI (-2,5%) en Brent (-2,4%) gaan aan gort.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,51%) en Duitse tienjaarsrente (0,36%) dalen een basispuntje.

Goud (-0,3%) maakt een kleine pas op de plaats.

Damrak

De daling van Royal Dutch Shell (-0,5%) is beperkt, ondanks dat de olieprijs fors naar beneden gaat. SBM Offshore (-1,7%) krijgt wel een tikje.

KPN (+1,7%) doet het niet onaardig. Het volume is daarentegen beperkt.

De postbedrijven liggen vandaag goed op de beurs. PostNL (+3,1%), Bpost (+2,0%) en Deutsche Post (+1,0%) zijn dit jaar echter geen beurslievelingetjes.

Er beweegt op dit moment weinig en daarom is het niet zo gek dat Flow Traders (-1,3%) wat terrein prijs moet geven.

Alfen (-6,9%) gaat van de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar houden, maar het koersdoel van €15 blijft ongewijzigd. Beleggers zijn not amused, al is er niet gigantisch veel handel in de maker van elektrische laadpalen.

We kunnen geen duidelijk aanwijsbare reden geven waarom Fagron 4,4% stijgt. Ook op het forum is het stil.

Lokaal gaat Curetis 17,1% omhoog. Het bedrijf schreef dieprode cijfers, al steeg de omzet met 43% jaar op jaar. De IEX beleggersdesk kwam vanochtend met een update.

Adviezen

Wessanen: naar houden van kopen en naar €12 van €14,50 - Berenberg

Altice: naar €3 van €3,10 en houden - Wessanen

Unibail Rodamco: naar €196 van €245 en kopen

Alfen: naar houden van kopen en €15 - Kepler Cheuvreux

