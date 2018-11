TA: Wall Street in ban consolidatie

Wall Street heeft de opleving van de afgelopen zomer definitief afgebroken. Het koersverloop dat zich dit jaar vormt oogt neutraal, in de vorm van een brede consolidatie. Echter op langere termijn zien we de contouren van een bodem. Of juist niet? Lees verder en huiver.



Wij doen vaak ons best om de beurs te voorspellen, wat uiteraard onmogelijk is. Ook ik maak me daar schuldig aan, met mijn voorspelling over vermeende zomer- en najaarsrallies.

De negentiende-eeuwse schrijver Mark Twain heeft dat treffend verwoord: "Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat." Daar heb ik niets aan toe te voegen.

Eindsprint

Het liefst zou ik het nu over de eindsprint van 2018 hebben, maar ik denk dat ik dat beter niet kan doen. Als we goed naar de koersgrafieken van Wall Street kijken, waarbij ik de langere meerjarige plaatjes bedoel, dan valt op dat er overal trendbreuken hebben plaatsgevonden.



Maar als we inzoomen op de consolidaties van 2011 en 2015/2016 op Wall Street, zien we ongeveer evengrote corrcties als die van de afgelopen maanden.

Ik heb de betreffende toppen en bodems gemarkeerd met de blauwer stippellijntjes. Wall Street heeft dus in de afgelopen jaren al een paar keer een flinke dip meegemaakt, waar de markt steeds goed overheen is gekomen.

Dus al deze correcties zijn uiteindelijk prima opgevangen en hebben technisch geresulteerd in koopsignalen, die uiteindelijk een negenjarige bullmarkt hebben opgeleverd.

Ik heb het hier over W-patronen. Een W-patroon bestaat uit twee koersbodems op nagenoeg gelijke hoogte, gevolgd door een opwaartse uitbraak boven de tussenliggende top. Zie ook de uitleg onder deze blog.

W-of M-formatie?

Overigens is tijdens de vorming van dit patroon nooit direct duidelijk of het een W of een M wordt. Een M-formatie is namelijk volledig tegenovergesteld.

Ik beoordeel de grafiek van de S&P over meerdere jaren en heb de belangrijkste consolidatiepatronen gemarkeerd met rode cirkels. In de grafiek is duidelijk te zien dat deze bestaan uit een aantal dubbele bodems, maar ook een aantal dubbele toppen.

Indien we de hoogte van de patronen meten, dan zien we bij de S&P in de afgelopen jaren steeds patroon met een hoogte van ongeveer 13% tot 17%; zeker niet groter.



Nu even terug naar de actualiteit van 2018: op de S&P zien we thans bij punt X een soort dubbele top ontstaan, die tijdelijk het einde van de bullmarkt markeert. Maar we zien nu ook de vorming van een dubbele bodem rond 23.300 punten.

Vooralsnog hebben we nog geen antwoord op de vraag of dit een M of een W is.

Voor de goede orde: bij een voltooide M, dus bij een daling onder 23.300 punten, gaat de bullmarkt over in een bearmarkt. Maar een dubbele bodem, dus een W-patroon, markeert juist de start van het nieuwe rally.

Gelijksoortige ontwikkelingen

Zoals ik begon in dit blog waag ik me nu niet aan een voorspelling. Maar Wall Street zou zonder al te veel problemen een gelijksoortige patroon kunnen ontwikkelen als bij de eerdere consolidaties 2011, 2015 en 2017 (dus toch een hele zachte voorspelling).











M- en W-formaties

In beginsel ontwikkelen W- en M-formaties grofweg op dezelfde manier. De uitbraak bepaalt de nieuwe richting.



In de bovenstaande analyse heb ik me laten inspireren door de Amerikaanse vermogensbeheerder Ken Fisher.