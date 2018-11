Wall Street was vandaag dicht in verband met Thanksgiving en dan nemen vaak ook de Europese handelaren een dagje vrijaf. De AEX deed het vandaag dus rustig aan en sloot uiteindelijk 0,6% lager.

Voor de overige Europese indices is het niet veel anders. De Duitsers (-0,9%) en Fransen (-0,7%) moeten ook een stapje terug doen. Kortom, geen dag waar we nog lang over na zullen praten.

Altice in de uitverkoop

Eerlijk gezegd is er maar één aandeel vandaag dat vandaag echt in beweging komt en dat is Altice (-11,9%). De Franse, kabelaar die gebukt gaat onder de hoge schuldenlast, sloot lager omdat zowel de omzet als ebitda in het derde kwartaal omlaag gingen.

En dat terwijl er zo'n miljoen klanten bij zijn gekomen in 2018. Getuige de dalende opbrengsten waren hier wel fikse kortingen voor nodig. Dat topman Drahi optimistisch is over 2019 maakt voor beleggers dan niet meer uit.

Waar het om gaat is dat de ebitda aantrekt, waardoor de schulden kunnen worden afgelost. Zolang daar geen sprake van is, zal de negatieve stemming voortduren. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend ook even met een update langs.

Rentes

In renteland lijken ze ook vrijaf genomen te hebben. De Nederlandse- en Duitse yield op tienjaars staatspapier zijn niet van hun plaats gekomen. Italiaanse obligaties liggen dit keer goed in de markt.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omlaag en presteert daarmee iets minder slecht dan de overige Europese indices. Negatieve uitschieters is de Britse beurs met een min van 1,2%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 6,1% omhoog en noteert 17,6 punten.

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag dicht.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,52%) en Duitse rente (0,37%) doen niets.

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,0%) gingen aan het slot toch weer onderuit.

Goud (+0,1%) is niet bepaald een spectaculair edelmetaal, maar dat wisten we natuurlijk al.

Het Damrak

KPN (-2,1%) ligt slecht na een koersdoelverlaging van de Royal Bank of Canada. Het aandeel gaat naar €3,30 van €3,80. De Canadezen denken overigens dat er een upside is van ruim 40%. Eerst zien dan geloven.

De verzekeraars liggen zonder duidelijk aanwijsbare reden zwak. Aegon (-1,9%), ASR (-1,8%) en NN Group (-1,3%) hebben het even niet, al doet de sector het dit jaar wel een stuk beter dan de AEX.

Unibail Rodamco (-0,9%) krijgt een flinke koersdoelverlaging van UBS om de oren. Het vastgoedfonds behoort dit jaar met een verlies van 25% tot de slechtst presterende aandelen onder de Nederlandse hoofdfondsen.

Philips (+1,8%) moest u vandaag hebben.

De IEX Beleggersdesk schreef vandaag een interessant artikel over TomTom (+0,9%). Het navigatiebedrijf ligt er prima bij in ieder geval.

Air France-KLM (+0,8%) kreeg vandaag vleugels. Het aandeel ging vandaag eventjes door de €10-barrière.

Adyen (-2,8%) en Arcadis (-3,0%) presteren sinds de oktoberstorm dramatisch.

De witte raaf onder de vastgoedfondsen is vandaag Vastned Retail met een winst van 1,2%.

Kiadis (+1,9%) heeft haar winst van vanochtend miniem weten uit te breiden. Pharming (-3,8%) deed precies het omgekeerde.

Lokaal stijgt Curetis op een hoog volume 11,8%.

Adviezen

Altice: naar €2,15 van €2,50 - Credit Suisse

KPN: naar outperform van top pick en naar €3,30 van €3,80 - RBC

Unibail: naar €155 van €195 - UBS

Arcadis: naar €16 van €21 - Kepler Cheuvreux

NIBC: start met volgen met buy en €11 - Kepler Cheuvreux

Rood Microtec: naar neutral van reduce (€0,28) - NIBC

