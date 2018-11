Mee eens.



Maar als de totale flow negatief was kunnen ze ook de schulden niet verlagen lijkt me



Daarnaast, 7% van 31 miljard schuld is 542 miljoen per kwartaal.

Met ebitda van 1,4 houd je dan nog steeds serieus geld over lijkt me.

En capex vloeit hopelijk terug als winst op een later moment.



In ieder geval, mijn gevoel gebaseerd op de cijfers zegt dat als ze meer klanten blijven trekken en dan hun omzetten weten te verhogen dat het nog helemaal niet zo slecht hoeft uit te pakken.



Hoge schuld is natuurlijk een mega hefboom op het geheel.

Ik sluit me aan bij een rooskleurig te beeld, want simpele gegevens zoals WPA worden niet vermeld