Altice heeft mindere Q3-cijfers, belooft betere Q4's en handhaaft outlook. 2018:

Altice haalt weer meer Franse klanten binnen https://t.co/GoFufUgROs #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 21 november 2018

Boskalis, SBM Offshore, Vopak en CoolBlue om een paar namen toe noemen en of Q4 goed wordt...? Beleggingsfonds HAL dus:

Thanksgiving in Amerika, ofwel de beurzen dicht. Morgen zijn ze half open, maar die handel stelt altijd weinig voor. Amerikanen gaan dan shoppen. Tenminste, dat was ooit zo. Nu vooral per internet, maar wie weet ooit op een andere dag.

Black Friday watch out, Alibaba's Singles Day may be set to conquer Americahttps://t.co/BEHuoUBjIy pic.twitter.com/zjx357MXBD — Bloomberg Markets (@markets) 22 november 2018

Intussen houden de markten zich redelijk rustig, nadat Wall Street gisteren op het slot net nog even wat van de winst weg gaf.

Markets snapshot

- Stocks in Japan, Australia edge higher

- Hong Kong futures up

- Dollar slips, Treasuries stabilize

- Crude jumps above $54 https://t.co/ONUykGJxmZ pic.twitter.com/2MzdIEU7Tz — Bloomberg Markets (@markets) 22 november 2018

De koersen blijven nu dicht bij huis en in de regel blijven ze dat de komende twee dagen. Het is alleen 2018, dus u weet maar nooit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren houdt niet over:

07:40 Tesla verlaagt prijzen auto's in China

07:13 Nikkei sluit verkorte week hoger af

06:57 'Van Mossel voorbij Stern als grootste autobedrijf'

06:46 Fractie minder investeringen in september

06:46 Utrecht eerste met gigabit-internet

21 nov 'Nissan-baas nu tijdelijk ook voorzitter'

21 nov 'Anbang wil Amerikaanse hotels verkopen'

21 nov Techfondsen helpen Wall Street vooruit

21 nov Facebook in beroep tegen Britse privacyboete

21 nov Mattress Firm uit faillissementsbescherming

21 nov Weer claim tegen Goldman om schandaal Maleisië

21 nov Altice haalt weer meer Franse klanten binnen

21 nov HAL ziet vermogenswaarde groeien

Analistenadvies luidt:

KPN: naar outperform van top pick en naar €3,30 van €3,80 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niks voor:

00:30 Japan CPI okt 1,0% MoM

08:00 Kardan Q3-cijfers

15:35 Beurzen VS gesloten i.v.m Thanks Giving

16:00 EU consumentenvertrouwen nov

En dan nog even dit

Dollars en rente dus:

Emerging-market interest rekindled by speculation of a Fed pause https://t.co/qzo0NJQ4O2 — Bloomberg Markets (@markets) 22 november 2018

Zoiets valt of staat toch niet met één man?

Renault and Nissan are bickering partners who need each other https://t.co/5QpkbmjavI — Bloomberg Markets (@markets) 22 november 2018

Moeizaam gedoe:

Oil slips as U.S. inventories swell, but OPEC may cut supply to avoid glut https://t.co/ZP32wVSTig — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 november 2018

Prestige:

Goldman Sachs shrugs off Morgan Stanley downgrade, 1MDB suit https://t.co/PrUcz6sdQl pic.twitter.com/M0qhmOWrNj — Bloomberg Markets (@markets) 22 november 2018

Ach:

Steinhoff's U.S. unit Mattress Firm exits bankruptcy, shuts 660 stores https://t.co/DG3rtzqanK — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 november 2018

Als dit een trend wordt:

Tesla cuts China car prices to absorb hit from trade war tariffs https://t.co/CIymDpWJ6N — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 november 2018

Hopen op een deal:

China could help thaw relations with the U.S. if it focuses on helping close the trade gap, says @GinaChon https://t.co/1yYrZMXsJE via @Breakingviews — Reuters Business (@ReutersBiz) 22 november 2018

