Slot: Back in business!

Het is de AEX (+1,3%) gelukt om een mooie plus op de borden gezet. Hiermee is het verlies van gisteren voor een groot deel goedgemaakt. Het zijn de zwaargewichten onder de Nederlandse hoofdfondsen die de kar trekken.

ASML (+2,9%), ING (+1,5%) en Royal Dutch Shell (+1,9%) maken samen ruim 37% deel uit van de AEX, waardoor deze aandelen de index als geheel een boost geven zo'n 0,8%. De overige 23 fondsen zijn voor de rest van de stijging verantwoordelijk.

Er kwamen ook nog een paar macrocijfers langs, zo daalde het aantal orders voor duurzame goederen (-4,4%) in de maand oktober harder dan verwacht (-2,6%). Positief is het cijfer over de verkopen van bestaande woningen in de VS. Deze stegen maand op maand met 1,4% naar 5,2 miljoen.

AMX aan kop

In mijn fondsenrondje schreef ik al dat de AEX het dit jaar een stuk beter doet dan de Duitse, Franse- en Italiaanse beurs. Ook sinds de crisis gaat het prima met winsten van zo'n 200%. Het dividend reken ik overigens wel mee, maar dat is niet meer dan logisch. Voor het gemak heb ik de AMX er ook maar eens bij gezet.



Ondanks dat de AMX dit jaar 16% onder water staat, doet de midcapindex het sinds het einde van de crisis aanmerkelijk beter dan de DAX en CAC. Zelfs de AEX wordt nipt verslagen.



Nog veel beter doet de de kleine fondsen het op het Damrak. De ASCX steeg de afgelopen tien jaar met maar liefst 300%. De Duitsers en Fransen komen zelfs niet eens in de buurt. Kortom, zo slecht doen we het niet in Amsterdam. Daar mogen we best wel een beetje trots op zijn.

Rentes

Met name de Amerikaanse- en Nederlandse rente (+3 basispunten) lopen behoorlijk op. Tina (there is no alternative) geldt voor de yankees al lang niet meer. Met een yield van 3,1% zijn Amerikaanse staatsobligaties immers een best aantrekkelijk alternatief voor aandelen. Dankzij ECB-voorzitter Mario Draghi, hoeven wij dit soort rentes de komende jaren niet te verwachten. Vervelend voor de spaarders onder ons.

Brede markt

De AEX gaat 1,3% omhoog en presteert daarmee in lijn met de overige indices. De DAX (+1,6%) doet het wat beter en de CAC (+1,0%) blijft iets achter.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 8,8% omlaag en noteert 16,6 punten.

De Amerikaanse beurzen herstellen ook, al gaat het wat minder hard omhoog dan in Amsterdam. De Dow Jones (+0,7%), S&P500 (+1,1%) en Nasdaq (+1,7%) staat allemaal in de plus.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,140 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,53%) en Duitse rente (0,37%) lopen iets op.

Olie: WTI (+3,8%) en Brent (+2,6%) hebben de winsten weten uit te breiden, al is het verlies van gisteren bij lange na niet goedgemaakt

Goud (+0,4%) gaat mee in de positieve flow.

Het Damrak

Ahold (+0,8%) profiteert van koersdoelverhogingen van Barclays en Kepler Cheuvreux.

De chippers gaan vandaag aan de leiding. ASML (+2,9%), ArcelorMittal (+1,9%) en DSM (+2,0%) hebben de smaak goed te pakken.

ASR (-1,0%) en Aegon (-0,2%) blijven achter, terwijl NN Group (+1,5%) wel meedoet aan het feestje.

Het is een breedgedragen herstel, want op Unilever (+0,0%) na doen de overige defensieve beleggingen het ook gewoon goed.

Van gebeten hond naar feestvarken. Bij Aperam (+7,2%) is alles mogelijk. Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaat onderzoeken of de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium wel volgens de regels zijn.

Flow Traders (+4,1%) werd op de kooplijst van UBS gezet. Reden voor beleggers om het aandeel hoger te zetten.

Chippers Besi (+4,0%) en ASMI (+3,6%) zijn op dit soort dagen van de partij.

Het oerdegelijke Sligro moet u even niet hebben.

De absolute topper is Pharming met een winst van 8,9%. Het was wel even nodig, want het biotechbedrijf noteerde zo rond het laagste punt van het jaar.

In tegenstelling tot bouwer BAM (+4,9%) blijven Heijmans (-1,0%) en VolkerWessels (-1,2%) achter.

Lokaal sluit Ajax (+2,1%) af op een nieuwe all time high.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €21,75 van €19,50 en houden - Barclays

Ahold Delhaize: naar €25,40 van €21,40 - Kepler Cheuvreux

Flow Traders: naar kopen van houden en naar €34 van €27 - UBS

Air France-KLM: naar €9,80 van €8,60 en houden - UBS

Lucas Bols: naar €19,50 van €21 - Kepler Cheuvreux

