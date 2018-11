Fondsenrondje: Kleine wederopstanding

De eerste paar dagen van deze week verliepen niet bepaald zoals we wilden, maar vandaag gaat de AEX (+0,8%) in ieder geval lekker omhoog. Laat het een begin zijn van een mooi herstel.

Ondanks dat de stemming de afgelopen maanden behoorlijk negatief is op de financiële markten, staat de Nederlandse hoofdfondsenindex inclusief dividend slechts 2,3% in de min. De zwaargewichten Unilever, ASML en Royal Dutch Shell zorgen ervoor dat de verliezen year to date beperkt blijven.

Vandaag zijn het de chippers die de show stelen met winsten van 1,5% voor ASML tot 3,0% en 4,1% voor ASMI en Besi. Niet onaardig want de daling van de beurzen begon toch allemaal met deze aandelen. Al doet eerstgenoemde het dit jaar bepaald niet onaardig met slecht een min van 1,1%.

AEX outperformer

Omdat deze zwaargewichten het zo goed doen, doen we het dit jaar in Amsterdam veel beter dan de overige Europese indices. Dit in tegenstelling tot de geluiden die regelmatig tot ons komen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie



Met name onze oosterburen doen het erg slecht met een verlies van zo'n 15%. Van de Italianen wisten we wel dat ze in de bekende hoek zaten, maar toch valt zo'n min van 12% een beetje tegen. Dan valt die daling van de AEX nog wel mee.

Ook als we naar de wat langere termijn kijken, doet de AEX het gewoon goed. Sinds het einde van de crisis staat de Nederlandse hoofdindex 200% hoger, daar waar de Duitse beurs ongeveer 140% steeg. Aanzienlijke verschillen dus en dan hebben we het nog niet eens gehad over de Italianen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,8% en presteert iets beter dan de overige Europese indices. De outperformer van de dag is de Italiaanse beurs met een plus van 1,0%.

Olie: WTI (+2,1%) en Brent (+1,4%) herstellen een klein beetje van de klap van gisteren. Toen ging er zo'n 7% vanaf.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,52%) en Duitse tienjaarsrente (0,37%) stijgen twee basispunten.

Bitcoin (+6,3%) gaat vandaag goed, maar staat ruim onder de $5000-grens.

Damrak

Het beste aandeel van dit jaar staat ook vandaag weer bovenaan. De naam is Ahold (+1,8%).

Aegon (-0,7%) krijgt na gisteren nog een kleine trap na. De verzekeraar maakte vanochtend bekend dat het een kleine Britse deal sluit. Het gaat om een bestaande overeenkomst met Atos die nu wordt uitgebreid.

Voor de rest vooral nulletjes voor de komma. Één van hen is Altice (-0,4%) dat onder de €2 noteert.

Flow Traders (+2,7%) wordt door UBS op de kooplijst gezet. Daarnaast wordt het koersdoel verhoogd van €27 naar €34.

Ook Air France-KLM (+2,3%) profiteert van een koersdoelverhoging. Wederom is UBS van de partij. Het aandeel gaat naar €9,80 van €8,60.

Intertrust (-2,0%) heeft het even niet. Echt belangrijk nieuws kunnen we niet vinden.

Pharming (+3,5%) heeft weer een ouderwets goede dag. Dit geldt niet voor het gehele jaar, al is dit een aandeel bij uitstek waarbij het sentiment binnen de kortste keren kan draaien.

Wederom een nieuwe all time high voor Ajax (+2,7%). Het volume is echter beperkt.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €21,75 van €19,50 en houden - Barclays

Ahold Delhaize: naar €25,40 van €21,40 - Kepler Cheuvreux

Flow Traders: naar kopen van houden en naar €34 van €27 - UBS

Air France-KLM: naar €9,80 van €8,60 en houden - UBS

Lucas Bols: naar €19,50 van €21 - Kepler Cheuvreux



Bekijk alles op IEXONE: