Liveblog: TKH, Ahold en Nyrstar

Update 15:30 uur: Aperam

Aperam vind gretig aftrek vanmiddag, maar er is geen nieuws. Koers veert eigenlijk op van exact een 50%-daling van de top in januari. Het volume is aardig, maar niet opvallend. Suckerrally of bodembel, zeg het maar.

Update 15:30 uur: TKH

Jammer dat hij al weg was. TKH CEO Alexander van der Lof zat net voor mij aan in BNR Zaken Doen vandaag. Als ik de kans had gehad, had ik hem graag gevraagd hoe het met de bandenmaakmachines gaat.

CEO van #TKHGroup Alexander van der Lof: 'continuïteit is heel belangrijk wat betreft bedrijfsstrategie' https://t.co/CNerWXce3g — BNR Nieuwsradio (@BNR) 21 november 2018

Van der Lof ligt vast niet wakker van de koersdaling van zijn aandeel en die mag er echt zijn: -27% vanaf de top deze zomer en -17% dit jaar. Hij is al sinds 2001 CEO. In die eerste jaren vroeg hij zich vast wel eens af waar hij aan was begonnen. Anders in 2008 en 2009 wel. Vergeleken hiermee is de daling nu peanuts.

Eingelijk is deze (prijs) grafiek exemplarisch voor beleggen. Per saldo en op lange termijn komt het allemaal meer dan goed, maar met timen en handelen voor koerswinst kunt u in een relatieve zucht al uw geld verbranden.

TKH is ook exemplarisch voor wat nu voor veel meer aandelen geldt: koers omlaag, verwachtingen niet, ofwel aandeel goedkoper.

Dat is ook de reden dat ik bij Van der Lof graag even naar die bandenmachines had gevraagd, want een stemmetje in mij zegt dat de exposure naar de autobouwers het aandeel dit jaar parten speelt. Wellicht is dat bij Aalberts ook zo. En zo blijft het zoals altijd wikken en wegen, in zowel bull- als bearmarkets.

Ja, het aandeel is in de aanbieding, maar wat nou als er een recessie komt, de handesloorlog uit de hand loopt, die groeicijfers even fata morgana's blijken te zijn en de analisten gaan strepen? U ziet aan de bovenste grafiek wat er dan met TKH kan gebeuren. Dat kan het met nog veel grote kortingen in de aanbieding zijn.

Update: 15:00: Ook goedemiddag

U wilt een olie-analyse? U krijgt een olie-analyse.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 november 2018

Update 11:30 uur: Ahold Delhaize

Vandaag behoort Ahold Delhaize weer tot de winnaars. Weer? Ja, weer.

Als u in de verte "Het is stil bij #Amazon" (-30% vanaf de top) hoort zingen, is dat Zaandam. Weer twee koersdoelverhogingen vandaag (UBS en Kepler) en opvallend hoe #AholdDelhaize zich aan beursmalaise ontrekt pic.twitter.com/UJqYi6rdjx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 november 2018

Over de analisten gesproken:

Uit het boekje dit. Kijk #AholdDelhaize tegen de adviezen in bewegen pic.twitter.com/i3LRl4yjpT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 november 2018

Hoe contrair wilt u het heben? Waar bijna alle aandelen momenteel goedkoper worden, worden de Aholdjes juist duurder. Ik geef maar meteen tien jaar terug om het huidige niveau een beetje te kunnen duiden.

Nog maar een keertje dan:

Nieuwe #AHold Delhaize CEO Frans Muller gaf maandag ruim een uur durend interview aan #Euronext Voor de liefhebbers https://t.co/FcJXlScoL3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 november 2018

Is er nog een ingezonden mededeling:

Update 11:15 uur: O sole mio

Spijker. Kop. Raak? Ach, dergelijke problemen worden ook nooit opgelost. Er wordt altijd tijd gekocht, net zo lang tot de waan van de dag weer over iets anders gaat en niemand het meer als probleem ervaart. Italië bestaat anderhalve eeuw in haar huidige vorm en is in feite altijd half, semi of compleet failliet geweest.

Het eten is evenwel nog altijd heerlijk, de koffie is niet te overtreffen, de Ferrari's brullen als vanouds en de bella's zijn wonderschoner dan ooit.

Italy’s excessive deficit is no worry for markets — yet https://t.co/OJcSnEtaik via @financialtimes "Italy is too big to fail and too big to save (with taxpayer money alone)." — Jean Wanningen (@trias_politica) 21 november 2018

Update 10:45 uur: Advies

Dit zijn ze tot dusverre:

Ahold Delhaize: naar €21,75 van €18,50 - Barclays

Ahold Delhaize: naar €25,40 van €21,40 - Kepler Cheuvreux

Air France-KLM: naar €9,75 van €8,60 - UBS

Flow Traders: naar buy van neutral en naar €34 van €27 - UBS

Lucas Bols: naar €19,50 van €21 - Kepler Cheuvreux

Update 09:45 uur: Hoe werkt het in China?

Wat zou ik graag eens ergens lezen hoe de verhouding overheid-bedrijfsleven in China nou precies in elkaar steekt. Als iemand een goede link heeft, graag. U ook? Eens te meer besef ik als ik dit zie hoe weinig ik van corporate China af weet en hoe de hazen daar nou echt lopen. Leuk ritje trouwens van dit aandeel.

This is the newest bubble in China stocks https://t.co/2bB57A3wBU pic.twitter.com/nGjnD84o1O — Bloomberg (@business) 21 november 2018

Update 08:45 uur: Nyrstar

De lezers in het zuiden van het land kunnen misschien in de verte de Brabançonne horen:

Nyrstar krijgt noodboei van 650 miljoen dollar van grootaandeelhouder Trafigura https://t.co/FLGgIcZmEz — De Tijd (@tijd) 21 november 2018

Als u vindt dat Adyen en Besi hard bewegen, moet u dit eens zien. Hoe wilt u de lijntjes hebben? Niet te geloven, hier beeld van zeg maar de Tiendaagse Veldtocht van Nyrstar op de Brusselse beurs.

Geduld, de openingskoers laat op zich wachten.

De zoektocht naar een evenwichtkoers bij #Nyrstar lijkt complexer dan een consensus bereiken over het vluchtelingenpact.



+70% en zoekend.

800K stukken at market op de bid.



Lekker ... pic.twitter.com/vmtc5Nt23B — Tom Simonts (@TSimonts) 21 november 2018

Sjongejongejonge...

#Nyrstar opende +65%, maar daar is na een paar tikjes aL weer zo'n 10% vanaf en de handel ligt nu alweer stil geloof ik. pic.twitter.com/GrwYLDx9Zk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 21 november 2018

Update 08:30 uur: De eerste krantenkoppen

Meer, meer, meer!