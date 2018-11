Slot: Dit is nou risico

Gaat de stop er nu uit, gaan we uitkotsen? Ik dacht het even een half uurtje na opening Wall Street, toen de AEX bijna op -2% stond. U ziet het nu, alles, maar dan ook alles kleurt weer rood, maar Wall Street trekt iets bij.

Dat is het vreemde aan de huidige daling? Eigenlijk begeven ons per saldo sinds begin oktober rustig en gediscplineerd naar de uitgang, waar we in het verleden sloegen, duwden en trokken. Anders gezegd: meer koersgeweld. Beste bewijs daarvoor is de volatiliteit, of de (AEX) VIX Index. Die noteert nog geen twintig.

Daar zal Flow Traders zich aan irriteren: stijg kreng, stijg, klinkt het daar vast. De rentes van veilige AAA-rentes dalen zeker - vandaag weer twee à drie basispuntjes - maar de kopers zijn zeker (nog ) niet aan het graaien geslagen. De verzekeraars spartelen alleen wel onder in de AEX.

Wie dacht dat Bitcoin en andere crypto's een veilige haven voor aandelen waren, is helemaal zuur. Niet dus. Oh, het draait nu weer? Het zal, 1929 toestanden op die markten. En goud dan? Dat daalt iets. Volgens mij is goud vooral tegenpool van de dollar en niet zozeer een hedge voor aandelen, maar u weet het vast beter.

Kijkt u echter naar uw hoog- en vroegcyclische en technologie-aandelen, dan bent u al helemaal in bearmaket modus. De percentages vliegen in het rond, er is een ongelooflijke afbraak gaande die zelfs de grootste namen als Amazon, Facebook en Netflix alles behalve spaart. Wat dacht van ASML?

Grootste daler aan de Nasdaq is trouwens dit illustere fonds. Begin oktober all time high, nu meer dan gehalveerd. Risk happens fast!

Nog een laatste ding over de daling, hier hoor ik ook handelaren over klagen:

Add a liquidity drain to the list of things to worry about during the equity sell-off that began in October https://t.co/ennMrPf1IH — Bloomberg Markets (@markets) 20 november 2018

Zo heb ik eigenlijk de meeste topics op de brede markt wel getackeld. In mijn blog vind u de waan van de dag. Verder zijn het weer de defensieve fondsen die op het Damrak beter blijven liggen dan de cyclische. Lucas Bols heeft pech om en met niet zulke goede cijfers te komen en dan ook nog eens op een slechte beurs.

Er zijn nog wat adviezen.

ABN Amro: naar €24,80 van €25 - UBS

Ahold Delhaize: naar neutral van sell en naar €22 van €18 - UBS

ING: naar €15,40 van €16 - UBS

Lucas Bols: naar €17,50 van €19 (hold) - KBC

Verder kijkt u op Beursplein -5 her en der tegen knalrode koersen aan, maar er valt niets zinnigs over te zeggen. Behalve dan dat deze herfst een hele nieuwe generatie kennis maakt op de beurs met de allerbelangrijkste factor die er is op de markt: risico.