Zo vindt u de online vermogensbeheerder die het beste bij u past

Drie soorten vermogensbeheer

Met ruim 140 vermogensbeheerders in Nederland is de keuze nog niet één-twee-drie gemaakt. Enkele grote spelers zijn ING, ABN Amro en Van Lanschot, maar er zijn ook talloze kleinere partijen actief. Er worden drie soorten vermogensbeheer onderscheiden:

(Traditioneel) vermogensbeheer: U krijgt hulp en advies bij het bepalen en onderhouden van uw beleggingsportefeuille via persoonlijk contact met een adviseur.

Online Vermogensbeheer: hier wordt uw vermogen collectief belegd en kunt u advies krijgen via de telefoon of internet. U heeft een eigen portefeuille, maar deze portefeuille is bij iedereen met hetzelfde risicoprofiel gelijk.

Mixfonds: Hier belegt u zelfstandig in een gestandaardiseerde alles-in-één portefeuille waar een fondsmanager het beheer voor u doet. Hulp en advies is hier niet bij inbegrepen.

Passend advies

In dit artikel meer over hoe u het online vermogensbeheer vindt dat het beste bij u past. In samenwerking met kennispartner Beleggingsmatch.nl heeft IEX Gouden Stier alle online vermogensbeheerders in Nederland onderling vergeleken op een aantal handige criteria.

Mocht u als particuliere belegger uw eigen vergelijkend onderzoek willen doen dan is het goed om in de eerste plaats te kijken naar de organisatie: Hebben ze alle vergunningen en registraties? Zijn medewerkers in staat om u vragen helder en snel te beantwoorden? Een ander belangrijk onderdeel is (de transparantie van) de kosten. Kunt u hier makkelijk informatie over vinden? En is deze duidelijk?

Tot slot is het beleggings- en risicobeleid uiteraard belangrijk. Heeft u een goed beeld van de modelportefeuilles en de totstandkoming van het beleggingsbeleid? Is de informatievoorziening toereikend? Krijgt u voldoende en heldere uitleg over risicoprofielen en monitoring van risico’s?

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar de beste online vermogensbeheerder

1. Bepaal uw eigen voorkeuren

Schrijf allereerst op wat u zoekt bij online vermogensbeheer. Wat vindt u belangrijk? Op basis van uw voorkeuren kunt u partijen wegstrepen of juist de voorkeur geven, want niet elke partij biedt alle mogelijkheden.

Heeft u een voorkeur voor een bepaald type beleggingen? Fondsen bijvoorbeeld, of aandelen? Er zijn vermogensbeheerders die gespecialiseerd zijn in bepaalde producten.

Geef u de voorkeur aan een partij zonder eigen beleggingsproducten (onafhankelijkheid) of maakt dat u niet uit?

Vindt u het belangrijk dat een partij al een tijdje meedraait of juist dat deze innovatief is?

Sommige beheerders gebruiken vooral producten uit eigen 'fabriek'. Andere beheerders kiezen juist voor wat exotischere producten, zoals hedgefunds, vastgoed, grondstoffen of bijzondere beleggingsfondsen.

2. Kijk goed naar de aanpak

Welke aanpak of beleggingsstrategie hanteert de online vermogensbeheerder? Zit er daadwerkelijk iemand aan de knoppen als het om het beheer van uw portefeuille gaat of wordt dit geautomatiseerd gedaan? Dat laatste is zeker niet bij voorbaat slechter, het is vaak goedkoop en efficiënt.

Als u de behoefte voelt om af en toe met iemand te bellen of e-mailen over uw beleggingen en de gevoerde strategie, dan is het echter prettig dat er een aanspreekpunt is. Bij grotendeels geautomatiseerd beheer kan dat niet.

Tot slot is het goed om te kijken op basis van welke analyses een online vermogensbeheerder uw portefeuille gaat inrichten. Is dat met computermodellen, technische analyse, fundamentele analyse of individueel marktgevoel?

3. Bepaal hoeveel risico past bij uw situatie

De keuze voor een risicoprofiel is afhankelijk van uw beleggingsdoelen en persoonlijke situatie. Vindt u het in de eerste plaats belangrijk dat de waarde van uw vermogen stabiel is of bent u juist meer gefocust op groei?

Een belangrijke stap in het beleggingsproces is daarom het bepalen van de verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn, ofwel de strategische asset allocatie. Deze verhouding is een indicatie van het gewenste risico dat u wilt nemen en de mate van spreiding van dat risico.

Bij online vermogensbeheer wordt dit vastgelegd in een risicoprofiel. Hierin zijn vaak standaard varianten: offensief, neutraal of defensief. Wat het beste bij u past is afhankelijk van uw persoonlijke beleggingsdoelen en situatie.

4. Kijk kritisch naar rendementen

Kijk vervolgens eens naar de prestaties van verschillende aanbieders van online vermogensbeheer (per risicoprofiel). Hoewel behaalde rendementen nooit garanties bieden voor de toekomst, geven ze wel een indicatie van het succes van het beleggingsbeleid. Kijk eens hoe de ene partij heeft gepresteerd ten opzichte van concurrenten.

Let wel op: het hoogste rendement is niet altijd het beste. Houd rekening met de vuistregel dat voor een hoog rendement ook een hoog risico wordt genomen.

5. Verdiep u in de kosten

De kosten die u maakt bepalen voor een groot deel uw uiteindelijke rendement, dus het is belangrijk om dat te onderzoeken. Belangrijk om te weten is dat er twee soorten kosten zijn: directe kosten en indirecte kosten.

Directe kosten betaalt u voor de dienstverlening en kunt u terugvinden in het kostenoverzicht van de vermogensbeheerder.

Indirecte kosten zijn in de regel minder eenvoudig op te zoeken. Ze zitten vaak verstopt in beleggingsproducten. En bij actief vermogensbeheer worden er ook transactiekosten berekend.

