Liveblog: Wie is bang voor FAANG?

Update 12:30 uur: FAANG

Natuurlijk kan ik u even de grafiekjes met de dalingen geven. De afdeling shock and awe, zeg maar. Op zich een kleine moeite, maar ik geef u liever de verwachtingen. Misschien zit er namelijk wat voor uw watchlist tussen, want de grote gemene deler van de gedaalde FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Alphabet/Google) is dat ze allemaal fors goedkoper zijn geworden.

FAANG stocks drop a combined $728 billion — more than Saudi Arabia's GDP — in 6-week pummeling https://t.co/CZb6HwqDGA — Business Insider (@businessinsider) 20 november 2018

Het kan natuurlijk nog veel erger, barrer en bozer worden. Neem bijivoorbeeld dit bekende aandeeltje, de hardste daler van gisteren.

Zo kan het gaan met hippe tech aandelen. #Nvidia bijv verliest in anderhalve maand tijd $100mld aan beurswaarde pic.twitter.com/mio5ZPqZdv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 november 2018

Niettemin is dit misschien juist een uitgelezen kans om een positie op te bouwen in een of meerdere van die FAANG-aandelen. Zeker als de prijs u tot nu toe tegenhield. Zo goedkoop als nu waren ze jarenlang niet. Wat goedkoop is kan natuurlijk ook nog veel goedkoper worden. De kans dat u precies op de bodem vist is klein, dus reken daar maar niet op.

U kunt ook op de daling plukjes kopen, of dat doen als technisch de neergaande trend weer in een opgaande trend over gaat. Ja, maar dat kan misschien wel drie jaar duren, zegt u. Ja, dat kan. We kunnen met oud en nieuw ook op een nieuwe all time high staan. Niemand die daar op rekent, dus kan het.

Eng? Bang van FAANG? Dotcombubbeltrauma? Het kan, het mag, maar besef wel dat die FAANG'ers gigantische omzetten en winsten boeken. Er is echt waarde. En dat was rond 2000 wel anders. Natuurlijk kan daar een flinke deuk in komen als de consensus daalt, maar blijf gewoon rekenen en sommen maken.

Want let wel, het zijn achteraf altijd de krachs en de bearmarkets die de mooiste koopmomenten opleverden. Zeker voor groeiaandelen. Goed, we doen een rondje FAANG. Ik geef de verwachtingen en meld de procentuele daling vanaf de top. U ziet het goed, die verwachtingen zijn nog niet gedaald, maar de koersen...

Apple: -20,8% van intradagtop naar -bodem deze herfst of dit jaar.



Amazon: -26,7%



Alphabet (Google): -20,8%



Facebook: -40,0%. Hier daalt wel de winstverwachting. En hoe, maar ook hier daalt de koers nog sneller.



Netflix: -36,4%



U ziet dat alleen Apple dividend betaalt. Er is verder slechts één grote tech die dat ook doet en die staat weer -10,9% onder de top. Microsoft:

Update 11:30 uur: Goldman zegt cash

Bij mijn weten bestaat er niet zoiets als Goldman Sachs vindt, denkt, zegt of wat dan ook. Het zijn allemaal verschillende afdelingen en desks met hun eigen mensen, visies, scenario's en strategieën. Dit is de mening van opperstrateeg David Kostin van The Firm en dat is zeker niet de minste van het stel daar.

Simpel, hij adviseert u meer cash aan te houden. Of dit advies niet een beetje laat komt, denkt u misschien als u bijvoorbeeld uw smeulende technologie- en emerging markets aandelen in uw portefeuille luidkeels hoort huilen. Misschien. Het kan ook nog redelijk op tijd zijn, of helemaal verkeerd uitpakken.

Ik bedoel maar, weet u nog iemand die bullish is? En dan wil de markt nog wel eens...

Goldman say it's time for equity investors to boost their cash https://t.co/qeN08R1E0p pic.twitter.com/R7prlerbym — Bloomberg Markets (@markets) 20 november 2018

Copypaste, dit zijn de Goldman Sachs scenario's. Voor elk wat wils dus:

The base case, with 50 percent probability, sees the S&P 500 Index closing this year at 2,850, up from Monday’s close of 2,690.73. It then rises 5 percent to 3,000 in 2019.

The downside case, with 30 percent odds: the risk of a 2020 recession starts weighing heavily on investors, with the S&P 500 ending 2019 at 2,500.

The upside case, at 20 percent probability: economic growth stays strong for a longer period of time, and the benchmark index closes at 3,400 next year.

Inutssen hebben geloof ik veel beleggers al wel voorgesorteerd op dit Goldman Sachs advies, door dat aandeel zelf maar te verkopen.

Update 11:05 uur: Pharming

Nog een vreemde beweger vandaag, maar dan de andere kant op. CEO Sijmen de Vries was gisteravond te gast bij RTL-Z, maar als hij daar al iets heeft gezegd (ik heh het niet gezien) had dat op opening al in de koers gezeten.

Update 10:20 uur: BAM

Bouwer BAM heeft het zwaar te verduren vandaag. Ik heb nog geen nieuws of geruchten kunnnen achterhalen. Collega's Heijmans en VolkerWessels dalen ook, maar veel en veel minder. Het is daarom even zoeken naar specifiek bedrijfsnieuws. Want daar lijkt deze beweging wel op te duiden.

Update 09:45 uur: Bitcoin

Bitcoin staat nu 4% in de min. Leuk gevonden, Katie.

SLEL is the new HODL https://t.co/tvTXVE1gLD — Katie Martin (@katie_martin_fx) 20 november 2018

Lach niet te hard? We weten allemaal dondersgoed dat veel mensen hier alles aan het verliezen zijn, of al hebben verloren. Weer. Eigen schuld? Zeker. Hoeveel rode vlaggen waren er alleen al een jaar geleden niet, toen het zo hard ging? Maar toch.

Dan deze nog, het zou zo maar kunnen. Wie durft hier om te wedden?

Update 09:30 uur: Lucas Bols

Helaas is Lucas Bols nog geen flitsend aandeel geworden.

#LucasBols wil maar geen LucasBulls worden. Ging in feb 2015 à €15,75 naar beurs. Daar staat ze nu weer met -7% op Q3's. Zit geen fantasie in de merken? Zeg het maar. Tegen 10x winst en 3,5% dividendrendement is t van u #AEX pic.twitter.com/Fs1YKHfAvP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 november 2018

Per saldo mag het dan vlak zijn, u ziet dat het aandeel zijn hand niet omdraait voor een wild en uitbundig ritje. Dat is misschien wel vreemd, als ik naar de gerealiseerde en verwachte winst- en omzetgroei kijk. Strikt genomen had het fonds veel vlakker moeten bewegen, toch?

U ziet zo wel meteen het probleem. Er is veel te weinig groei. Wie ben ik, maar wellicht heeft het te maken met dat het fonds volgens mij aansprekende, grote merken mist. Noemt u er mij eens, zonder nadenken, drie op. Ik bedoel maar. KBC ook niet, dat verlaagt het koersdoel al van €19 naar €17,50 (hold).