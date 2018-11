Liveblog: BAM en Bols, geen bulls

Update 10:20 uur: BAM

iemand? Ik heb nog geen nieuws of geruchten kunnnen achterhalen. Heijmans en VolkerWessels dalen ook, maar veel en veel minder. Het zoeken is daarom denkl ik naar specifiek bedrijfsnieuws. Want daar lijkt deze beweging wel op te duiden.

Update 09:45 uur: Bitcoin

-4% nu en... leuk gevonden, Katie.

SLEL is the new HODL https://t.co/tvTXVE1gLD — Katie Martin (@katie_martin_fx) 20 november 2018

Lach niet te hard? We weten allemaal dondersgoed dat er weer velen hier alles aan het verliezen zijn, of al hebben verloren. Weer. Eigen schuld? Zeker. hoeveel rode vlaggen waren er wel niet alleen al een jaar geleden, toen het zo hard ging? Maar toch. Dan deze nog, zou zo maar kunnen. Wie durft hier om te wedden?

Update 09:30 uur: Lucas Bols

Helaas is Lucas Bols nog geen flitsend aandeel geworden.

#LucasBols wil maar geen LucasBulls worden. Ging in feb 2015 à €15,75 naar beurs. Daar staat ze nu weer met -7% op Q3's. Zit geen fantasie in de merken? Zeg het maar. Tegen 10x winst en 3,5% dividendrendement is t van u #AEX pic.twitter.com/Fs1YKHfAvP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 november 2018

Per saldo mag het dan vlak zijn, u ziet dat het aandeel zijn hand niet omdraait voor een wild en uitbundig ritje. Dat is misschien wel vreemd, als ik de naar de gerealiseerde en verwachte winst- en omzetgroei kijk. Strikt genomen had het fonds veel vlakker moeten bewegen, toch?

U ziet zo wel meteen het probleem. Er is veel te weinig groei. Wie ben ik, maar wellicht heeft het te maken met dat het fonds volgens mij aansprekende, grote merken mist. Noemt u er mij eens, zonder nadenken, drie op. Ik bedoel maar. KBC ook niet, dat verlaagt al van €19 naar €17,50 (hold).