Tracker Tips: Actief én passief beleggen

De discussie over actief versus passief beleggen is al lang gaande. Hierbij lopen de meningen sterk uiteen. Er lijkt echter een soort wapenstilstand in de maak waarbij beleggers mogelijkerwijs stoppen met actief óf passief te denken, maar juist actief én passief.

Beleggers zouden moeten bekijken hoe ze beide methoden kunnen gebruiken om de meest optimale en gediversifieerde beleggingsportefeuille te ontwikkelen.

Een recente studie heeft positieve feedback van beleggers gekregen nu er sprake is van een toename van de concurrentie. Met het groeiende aantal passieve producten dat beschikbaar is, moeten actieve managers steeds meer aantonen dat ze nog steeds een degelijk rendement kunnen behalen.

Moody’s

Het nieuwste rapport van Moody’s Investor Service over de verwachtingen voor de Europese ETF-markt, lijkt bovengenoemde theorie te ondersteunen. Het verslag voorspelt dat passieve fondsen in 2025 25% van het totaal belegd vermogen van de fondsindustrie in Europa zullen uitmaken.

ETF's zijn een belangrijke drijvende kracht achter deze ontwikkeling en groeien in belangstelling bij zowel institutionele als particuliere beleggers. Dit kan ertoe leiden dat de Europese markt, waar ETF's 6,2% van het fondsvermogen uitmaken, op den duur in lijn komt met die in de VS, waar ETF’s zo’n 18% van het belegde vermogen van de fondsensector uitmaken.

De grootste voordelen van een ETF zijn de flexibiliteit, liquiditeit en lage kosten. Ook institutionele beleggers beginnen geleidelijk ETF’s te accepteren om hun portefeuilles af te dekken of te diversifiëren. Retailbeleggers nemen slechts 15% van het ETF-fondsvermogen voor hun rekening, wat niet verrassend is gezien het kleinere budget.

Aandelen-ETF’s zijn tegenwoordig goed voor bijna driekwart van de Europese ETF-markt, maar deze ratio zal naar verwachting gaan afnemen naarmate vastrentende waarden en thematische ETF's in populariteit gaan toenemen.

Core-Satellite strategie

Een goede manier om actief en passief te beleggen is de zogeheten Core-Satellite strategie. Bij deze strategie gaat men uit van een kern ofwel core, die bestaat uit beleggingsfondsen die een index volgen. Rond die kern bouw je dan je satellieten of beleggingen die meer risico inhouden en waarmee je naar een hoog rendement streeft.

Een doelmatige strategie kan zijn dat u ervoor zorgt dat indexfondsen het leeuwendeel van uw beleggingsportefeuille vormen, bijvoorbeeld twee derde van de totale beleggingsportefeuille. Op die manier kan de rest van de portefeuille aangevuld worden met de satellieten, waar u eventueel meer risico mee kunt nemen.

Topzwaar

Naarmate meer beleggers zullen zwichten voor de passieve markt, zal de Europese trackerindustrie volgens het rapport van Moody's erg zwaar aan de top worden ten aanzien van ETF-aanbieders.

De top vijf ETF-providers (Blackrock, DWS, Lyxor, UBS en Amundi) zijn goed voor 79% van het Europese fondsvermogen. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk verder groeien, waardoor het voor andere bedrijven moeilijker wordt om de markt te betreden en te concurreren.

Conclusie

Hoewel ETF's bijdragen aan een meer concurrerende markt voor asset management, zullen ze in mijn optiek de best presterende actieve managers niet vervangen. Beide managementstijlen zullen daarom een duidelijk aandeel in de markt innemen, aangezien beide een belangrijke rol spelen bij de samenstelling van een efficiënte beleggersportefeuille.