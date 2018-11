Goedemorgen! Dat was inderdaad een lekker gelijkspelletje:

Whoever said that football is a game where 22 players kick a ball about for 90 minutes and at the end the Germans always win hasn’t got a clue, and should be relegated. — Gary Lineker (@GaryLineker) 19 november 2018

Begin ik nog met een vrolijke noot, want als ik de koersen zie zijn we vandaag op de beurs allemaal een beetje sneue Duitsers. Afstraffing op Wall Street, waarbij met name technologie de klos was en nu kleuren de borden alweer rood. Forneel is het nog geen bearmarket, maar zo voelt het wel zo. U ook?

Wat mist wat mij betreft is echt een vlucht in AAA-obligaties en oplopende volatiliteit. De FANG aandelen staan 19% onder hun top, Nvidia is gehalveerd en noem maar op. Terwijl er eigenlijk niet zoveel nieuws is en laat staan triggers zijn. Nu ook niet:

#5things

- Stocks stumble — again

- End of the Ghosn era?

- Crypto crumbles

- Apple nears bear territory

- BOJ taper wagerhttps://t.co/FfKUPLa08E pic.twitter.com/euAcBfs1yl — Bloomberg Markets (@markets) 20 november 2018



Gelukkig kunnen we meteen aan de drank, want Lucas Bols heeft Q3's. Niet echt inspirerend?



Over naar de opening en weer kleurt alles rood. De Nasdsaq 100 future bakt er ook weer niks van na dat debacle gisteren. Opvallend dat goud ook niet erg enthousiast is en bitcoin wilt u helemaal niet weten.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Envipco heeft ook nog Q3's.

08:00 Lucas Bols verkoopt minder jenever en vieux

07:50 'Betaalstart-up Tradeshift mikt op overname'

07:19 Nissan en Mitsubishi onderuit op Japanse beurs

19 nov Nieuwe opdoffer voor tech op rood Wall Street

19 nov SocGen schikt voor 1,3 miljard dollar in VS

19 nov Apple sleurt tech omlaag in middaghandel

19 nov Pon krikt belang in Accell verder op

19 nov Envipco ziet winst flink stijgen

19 nov Renault onderuit op rode beursdag

19 nov Ook China akkoord met deal Fox en Disney

19 nov Esperite: jaarverslag 2017 vóór 24 november

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



De agenda kent maar een paar puntjes:

08:00 Lucas Bols Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI okt 0,3% MoM

08:00 Easyjet Q3-cijfers

14:00 Campbell Soup Q3-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen okt 1,23M

22:00 HP Q3-cijfers

En dan nog even dit

Bijna een bearmarket:

FANGMAN complex has lost 19% in market cap since high in August, almost in bear mkt. pic.twitter.com/T7xv4QK7A9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 november 2018

Goed voor SBM Offshore? De nieuwe CEO wil zich richten op exploratie en productie:

Brazil's Bolsonaro taps privatization advocate to lead Petrobras https://t.co/FHDWafETHy pic.twitter.com/vAChCSKHeq — Reuters Top News (@Reuters) 19 november 2018

Wat een verhaal. Nissan doet -5,5% en Mitsubishi Motors zelfs -6,8%:

As a scandal unfolds around Renault-Nissan leader Carlos Ghosn, who will steer the alliance? https://t.co/Rb4uBLDoHH via @Breakingviews — Reuters Business (@ReutersBiz) 20 november 2018

Er zal ook eens niks zijn:

Oil prices drop as broad market sell-off outweighs supply concerns https://t.co/gFxrZVD3Uj — Reuters Business (@ReutersBiz) 20 november 2018

Dit is geen vlucht, maar zijlijn?

As credit concerns grow, short-term bond ETFs see huge inflows https://t.co/PdrQCB5n5X pic.twitter.com/dguBF9GBu8 — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

Bericht uit broker-land:

Hoezo, lijkt me weinig mis daar :-)

Victoria's Secret hires new CEO from Tory Burch to lead a turnaround https://t.co/LFuYLFmlgv pic.twitter.com/eZqCEEMPY4 — Bloomberg Markets (@markets) 19 november 2018

Veel lijnjtes komen hier samen, ja:

Tot slot, het schijnt af en toe behoorlijk te knetteren daar met Mark, volgens veel anekdotes:

Did you know that according to @business $FB COO Sheryl Sandberg has sold 95% of the #facebook stock she owned? A regular seller every quarter since Q4 2012 #spx — Andrew McCreath (@forgefirst) 19 november 2018

