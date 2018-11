TA: Technische schade neemt toe

De aandelenbeurzen doken maandag wereldwijd in de min. In Europa maken beleggers zich zorgen over de afhandeling van Brexit. Ook de handelsspanningen tussen de VS en China weten beleggers nog niet tot koopacties te verlokken.

Op Wall Street zakte Apple na neerwaarts bijgestelde productiedoelen, die uitwaaierde naar andere techfondsen. Vandaag bekijk ik de indices van de belangrijkste aandelenbeurzen.

Technisch valt me op dat de krasjes zijn getransformeerd in stevige schade. Op vrijwel alle beurzen is het herstel van de afgelopen weken stilgevallen. Hier en daar zijn er zelfs lagere toppen zichtbaar, kortom de eindejaarsrally laat nog wel even op zich wachten.

Nederlandse beurs neemt afstand van weerstand 533,91

De AEX heeft de herstelfase verlaten. Hiermee is het technische plaatje verzwakt. Ook het feit dat het patroon met lagere toppen (rode stippellijn) nog niet is omgebogen, wijst op latente verkoopdruk.

Een eventuele terugval zal veel steun ondervinden in de laatste gap in de rode cirkel). De bovenkant van die gap ligt rond 516. Het zou ideaal zijn indien een eventuele terugval wordt opgevangen rond of boven 516.



Duitse beurs breekt herstelbeweging af

De DAX index in Frankfurt vormt een lagere top, onder de voormalige bodem van september. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op 11.051,04 (bodem van 26 oktober). Bij een doorbraak daarvan mag een verdere koersdaling worden verwacht richting steun 10.174,92 (bodem van 11 november 2016). De weerstand ligt rond 11.847,79 (gevormd op 17 oktober).



Europese beursgemiddelde verzwakt

De Euro Stoxx 50 index blijft technisch zwak, nadat de septemberbodem was gebroken. De lagere top daarna bevestigt het zwakke profiel.

Naar onderen is ruimte richting steun 2.922,82 (bodem van 30 september 2016). De weerstand ligt op 3.536,87 (top van 3 augustus).



Wall Street signaleert verkoopdruk

Dow Jones index verpietert technisch bezien nu een mogelijke lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkopers in de markt. Bovendien is ook de stijgende trend al naar onderen gebroken.

Bij een slotstand van de Dow Jones index onder steun 23.997,21 (bodem van 29 juni) treedt een nieuwe verzwakking op. De weerstand ligt op 26.277,82 (top van 8 november).



Amerikaanse technologiebeurs test steun

Nu de uptrend van de Nasdaq Composite index is gebroken, is het zaak om goed op steun 6.926,98 (bodem van 25 april) te letten. Een meer zijwaarts gericht koersverloop is nu mogelijk boven deze steun.

De weerstand ligt op 8.133,30 (top van 31 augustus). Pas wel op, want een doorbraak en slotstand onder de steun signaleert een nieuwe verzwakking. De Nasdaq Composite kan dan lagere niveaus gaan opzoeken.



Nikkei 225 index vormt lagere koerstop

De Nikkei 225 index vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 20.320,00 (bodem van 20 juni 2017). De weerstand ligt rond 24.448,07 (gevormd op 2 oktober).



MSCI World index blijft zwak

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, vormt een lagere top onder de bodems van mei en juni. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 1.930,41 (bodem van 18 augustus 2017). De weerstand ligt rond 2.084,45 (top van 7 november).