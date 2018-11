Slot: Omkeren!

Het is nog niet bepaald het jaar van het aandeel. De AEX (-0,7%) startte de dag met een mooie plus van 0,6%, maar moest dit in de loop van de middag weer helemaal prijsgeven. Het is even niet anders.

Om even in de stemming te komen: Paul Tudor Jones zei vandaag dat er hele enge momenten voor beleggers op komst zijn. Steve Cohen kwam daar nog lekker overheen door te zeggen dat de huidige bullmarkt een zeer pijnlijke dood gaat sterven.

Toch kunnen we deze uitspraken ook positief interpreteren, want als iedereen negatief over de beurs wordt, is de kans groot dat het ergste leed is geleden. Als nu niemand negatief zou zijn, dan had ik mij pas echt zorgen gemaakt.

Big Tech door het putje

Grote techbedrijven zoals Apple (-3,1%), Amazon (-3,6%), Facebook (-4,6%) en Alphabet (-2,2%) krijgen een behoorlijke tik vandaag. Eerstgenoemde verlaagde de productie voor drie iPhonemodellen. Ook Facebook staat vandaag negatief in de spotlights.

Ceo Mark Zuckerberg ligt overhoop met Sheryl Sandberg, de Chief Operationg Officer van het sociale mediaplatform. Zij wordt door de oprichter van het bedrijf persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de problemen die Facebook dit jaar ondervond.

B&S Group

Tussen al het geweld door kwam vanochtend B&S Group (-0,8%) nog eventjes met cijfers langs. Deze waren redelijk in lijn met de verwachtingen, zo steeg de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar met 10,1% jaar op jaar.

Minpunt is dat de groei voor 75% wordt veroorzaakt door overnames. De internationale groothandel en distributeur van fast-moving consumentengoederen nam eerder dit jaar FragranceNet.com over. Dit is een online platform voor cosmetische producten.

Op de beurs gaat het heel redelijk met B&S Group. De IPO-koers was €14,50 en sindsdien is er €0,66 bijgekomen. Niet spectaculair, maar wel knap tegen de markt in. Niet gek om af en toe eens van die grijze muizen in portefeuille te hebben. Ik heb ze zelf helaas niet.

Rentes

In renteland valt er een stuk minder te beleven. De Nederlandse yield loopt met één basispunt op naar 0,52%. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt zes basispunten en staat alweer boven de 3,5%.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en presteert daarmee in lijn met de overige indices. De DAX en CAC dalen 0,9%. Dus er is nog geen sprake van een crisisstemming.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,8% omhoog en noteert 16,2 punten.

De Amerikaanse beurzen staan wat dieper onder water. De Dow Jones (-1,2%) en S&P500 (-1,2%) gaan al niet lekker, maar de Nasdaq (-2,1%) ligt er nog beroerder bij.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,145 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,52%) en Duitse rente (0,38%) doen niet zoveel.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-1,2%) konden ook de winst van vanochtend niet vasthouden.

Goud (+0,1%) blijft aardig liggen.

Het Damrak

De financials doen het goed vandaag. ASR (+1,7%), ABN Amro (+0,9%), Aegon (+0,6%) en ING (0,4%) wisten het hoofd goed boven water te houden.

Biotech werd in de uitverkoop gezet. Galapagos (-3,0%), Pharming (-5,6%) en Kiadis (-2,8%) moest u vandaag niet hebben.

ASML (-2,6%) heeft ook een off day.

Dit geldt - om maar eens een understatement te gebruiken - ook voor Adyen (-7,4%). Gek genoeg kunnen we geen duidelijke oorzaak vinden. Tja, het is ook wel een volatiel aandeel. Dan komen dit soort uitslagen eens in de zoveel tijd voor.

Flow Traders (+3,7%) gaat als de brandweer. De Financial Times meldt dat het handelshuis participant is in de nieuwste cryptotracker die vandaag wordt gelanceerd op de beurs in Zwitserland. Ook de ETP-omzet is in de maand oktober fors toegenomen.

PostNL (-1,9%) tikte ook weer eventjes een nieuwe year low aan. Het aandeel wordt waarschijnlijk meegetrokken door Bpost (-5,8%).

Uit het niets daalt Basic-Fit (-3,4%) fors. Het volume is echter niet gigantisch hoog en we kunnen wederom geen duidelijke oorzaak vinden.

Aan de andere kant tikte Ajax (+0,4%) intraday een nieuwe all time high neer. Hier leest u het uitgebreide artikel dat ik schreef voor IEX-premium over beursgenoteerde voetbalaandelen, zoals Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus, Olympique Lyon en natuurlijk Ajax.

Nu nog even dit

Vanavond is er weeer een nieuwe uitzending van beurs inside. De Ceo van Pharming, Sijmen de Vries is er vandaag te gast. Als u wilt meekijken, moet u op deze link klikken en dan kunt u zich inschrijven.

Adviezen

ABN Amro: naar €31 van €32 en kopen - Credit Suisse

ABN Amro: naar €28,90 van €28,30 - KBW

ABN Amro: naar 29,50 van €29,40 - Kepler Cheuvreux

Signify: naar €24 van €25 - Kepler Cheuvreux

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen