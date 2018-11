Hoe gaan we die extra miljard mensen voeden?

Goed artikel, tot en met dat deel over het vlees:



Daarvoor had je beter een artikel uit een agrarisch handboek van Wageningen kunnen gebruiken dan een website vol met pseudowetenschap om politiek ingegeven motieven te ondersteunen. Dat van de hoeveelheid water en voer benodigd voor 1 kg vlees is dan ook al een (jarenlange bekende) verkeerd getrokken conclusie omdat het alleen gebaseerd is op wat een dier tot zich neemt en geen enkele rekening houdt met wat een dier uitscheidt.



Die 8.600 l water wordt namelijk weer uitgescheiden door het dier in de vorm van waterdamp (adem), zweet, pies, slijm en bloed, waarvan het aandeel water uiteindelijk door verdamping weer opgenomen wordt in de lucht en in de vorm van regen weer wordt uitgestort als water. Het is dan ook waarschijnlijk dat van al het water dat een dier tot zich neemt het overgrote deel niet zo lang daarvoor nog deel uitmaakte van een ander dier voordat het uitgescheiden werd.



Wat betreft die 12,9 kg voer geldt hetzelfde. Niet alles aan gewas is eetbaar voor de mens of voldoet aan de kwaliteitseisen voor menselijke consumptie, en de verbouw op sommige gronden van voedselgewas voor menselijke consumptie is soms ook niet rendabel. Van dit (rest)gewas wordt veevoer gemaakt. Na inname scheidt een dier het meeste hiervan uit in de vorm van mest en als koolstof in de CO2 die het uitademend en een beetje CH4 (wat op den duur verwordt tot CO2). Die mest en CO2 zijn vervolgens weer nodig voor andere planten om te groeien. Een deel daarvan wordt het seizoen daarop weer gegeten door het dier en de cirkel is dan bijna rond. Pas als het vlees van het dier vergaat, of wordt gegeten en op zijn beurt uitgescheiden is de cirkel rond.



Bruto wordt er veel CO2 geproduceerd door de veehouderij, maar de netto productie is verwaarloosbaar vergeleken met andere sectoren. Feitelijk vindt de netto CO2 die geproduceerd wordt door de veehouderij vooral plaats door het gebruiken van fossiele brandstoffen (tractoren, transport en elektriciteit) en in het geval een veehouderij gebruik maakt van gewas dat is verbouwd op veengronden, ook door de oxidatie van veen.



--

Sorry voor de enigszins uitgebreide reactie, maar ik hoop dat bovenstaande duidelijk is. Helaas wordt deze boodschap door mij en anderen al zo lang uitgedragen, terwijl de pseudowetenschap van meat the truth e.d. wel gretig aftrek vindt onder jeugd en anders makkelijk beïnvloedbare mensen.