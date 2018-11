Zo vindt u de vermogensbeheerder die het beste bij u past

U wilt graag uw geld beleggen, maar u heeft er zelf de kennis en de tijd niet voor. Dan kan het in de arm nemen van een vermogensbeheerder een verstandige keuze zijn. Maar in het woud van vermogensbeheerders kunt u gemakkelijk verdwalen. Hoe maakt u uit alle partijen nu de beste keuze voor u?

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. In deze longread vertellen we meer over de ins & outs op het gebied van vermogensbeheerders.

Met een handig stappenplan helpen we u te bepalen welke vermogensbeheerder het beste bij u past. Ziet u een zoektocht niet zo zitten? Dan vindt u aan het einde van dit artikel de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier.

Drie soorten vermogensbeheer

Met ruim 140 vermogensbeheerders in Nederland is de keuze nog niet één-twee-drie gemaakt. Enkele grote spelers zijn ING, ABN Amro en Van Lanschot, maar er zijn ook talloze kleinere partijen actief.

Er worden drie soorten vermogensbeheer onderscheiden:

(Traditioneel) vermogensbeheer: U krijgt hulp en advies bij het bepalen en onderhouden van uw beleggingsportefeuille via persoonlijk contact met een adviseur.

Online Vermogensbeheer [ LINK ]: hier wordt uw vermogen collectief belegd en kunt u advies krijgen via de telefoon of internet. U heeft een eigen portefeuille, maar deze portefeuille is bij iedereen met hetzelfde risicoprofiel gelijk.

]: hier wordt uw vermogen collectief belegd en kunt u advies krijgen via de telefoon of internet. U heeft een eigen portefeuille, maar deze portefeuille is bij iedereen met hetzelfde risicoprofiel gelijk. Mixfonds: Hier belegt u zelfstandig in een gestandaardiseerde alles-in-één portefeuille waar een fondsmanager het beheer voor u doet. Hulp en advies is hier niet bij inbegrepen.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Welke partij het beste bij uw behoefte past, ligt helemaal aan uw eigen situatie. Wat is uw beleggingshorizon en wat is uw doel? Hoeveel risico bent u bereid daarvoor te nemen? Heeft u persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan?

En, misschien nog wel de belangrijkste overweging, hoeveel mag het kosten? Zoveel mensen, zoveel wensen. Eén kant-en-klare oplossing vinden voor iedere belegger is zo makkelijk nog niet.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar de beste vermogensbeheerder

1. Bedenk wat u wilt bereiken

Om te beginnen is het belangrijk voor ogen te hebben wat u precies wilt bereiken. Wat is uw doel? Wilt u beleggen voor uw pensioen of wellicht voor de studie van uw kinderen? En hoe lang bent u bereid te tijd te nemen om dat doel te behalen? Of wilt u misschien periodiek een inkomen bij elkaar beleggen? Deze vragen zijn van belang bij een eerste oriëntatie.

2. Bedenk wat uw voorkeuren zijn

Dan kunt u bedenken hoe u wilt dat de vermogensbeheerder voor u aan de slag gaat. Belegt u het liefst in individuele aandelen, in trackers of in beleggingsfondsen? En hoe ziet u de dienstverlening voor zich? Wat verstaat u onder persoonlijk contact? Vindt u het prettig dat uw vermogensbeheerder bij u in de buurt zit of gaat u liever zelf langs? Hoe concreter uw voorkeuren zijn, hoe makkelijker het vinden van de juiste partij is.

3. Bedenk hoeveel risico u wilt lopen

Bij beleggen hoort risico, ook als een vermogensbeheerder het voor u uit handen neemt. Uw voorkeur voor aandelen, ETF’s of beleggingsfondsen gaat hand in hand met uw risicoprofiel. Kortom, hoeveel rendement verwacht u te behalen en hoeveel risico wilt u daarvoor nemen. De verhouding tussen risico en rendement is lastig te vergelijken. Ga in ieder geval niet blind voor het hoogste rendement. U moet ook kunnen leven met het risico dat daarbij past. Wel kunt u kijken welke rendementen de vermogensbeheerder heeft behaald over een periode van 3, 5 en 10 jaar. En kijk eens naar de prestaties in slechte jaren, zoals 2008 of 2011. Dat geeft een al iets duidelijkere schets van wat u kunt verwachten.

4. Neem de kosten onder de loep

De kosten die u maakt bepalen voor een groot deel uw uiteindelijke rendement, dus het is belangrijk om dat te onderzoeken. Belangrijk om te weten is dat er twee soorten kosten zijn: directe kosten en indirecte kosten. Direct kosten betaalt u voor de dienstverlening en kunt u terugvinden in het kostenoverzicht van de vermogensbeheerder. Indirecte kosten zijn in de regel minder eenvoudig op te zoeken. Ze zitten vaak verstopt in beleggingsproducten. En bij actief vermogensbeheer worden er ook transactiekosten berekend.

5. Steek uw licht op

Doe eens een speurronde over het internet, lees uzelf in over het onderwerp en steek hier en daar uw licht op bij aanbieders als u vragen heeft. Vragen staat vrij en veel informatiepakketten kunt u vrijblijvend aanvragen.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

In samenwerking met kennispartner Beleggingsmatch.nl heeft IEX Gouden Stier de beste vermogensbeheerders van dit moment geselecteerd. Daarbij is vooral gelet op de vraag of er individuele aandacht is voor de klant, wat meestal bestaat uit een jaarlijks persoonlijk contact.

Klanten hebben vaak meer dan 100.000 euro aan belegbaar vermogen, en voor dit onderzoek is uitgegaan van 250.000 euro. Dit moet ondergebracht worden in een neutraal profiel. De aanbieder moet wel minimaal 100 miljoen euro onder beheer hebben, en daarnaast een rendementshistorie van tenminste vijf jaar (ultimo 2017).

Klik op de naam voor meer informatie over de partij en de selectiecriteria.

Deze lijst is op alfabetische volgorde en heeft geen voorspellende waarde over welke partij in de toekomst het beste zal presteren.