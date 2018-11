Fondsenrondje: Prima stijging

Ondanks dat de VS en China voor het eerst sinds het bestaan van de jaarlijkse APEC-top niet tot een gezamenlijke slotverklaring konden komen, is het sentiment goed en staat de AEX 0,4% hoger.

De APEC-top is het economisch samenwerkingsverband voor Aziatische landen en gebieden grenzend aan de Grote Oceaan. Reuters meldde dat het punt van onenigheid het noemen van de Wereldhandelsorganisatie was in de slotverklaring, en de mogelijke hervormingen daarvan. Dit laatste ging met name China veel te ver.

De grootste underperformer is op dit moment de Britse beurs met een min van 0,2%. Theresa May kreeg voor de verandering eens een keer goed nieuws te horen. Er waren onvoldoende leden uit de Conservatieve Partij die een motie van wantrouwen in stemming wilde brengen.

Er moesten immers minimaal 47 leden zich scharen achter de ingediende motie van het conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg. Het Britse pond stijgt op dit nieuws een kleine 0,2%.

B&S Groep

Ondanks dat B&S Group (+1,0%) vanochtend met cijfers langs kwam, is het volume van 6000 stukjes laag. De opening was welliswaar ruim 4% hoger, maar met dusdanig weinig handel kan het een uur later zo weer anders zijn.

Zeer spectaculair waren de resultaten niet, al steeg de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar wel met 10% ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf houdt vast aan de verwachtingen van dit jaar. Op 29 november gaat het aandeel €0,13 ex-dividend.



B&S Group is weliswaar een beetje de grijze muis van het Damrak, al heeft het aandeel het sinds de beursgang eind maart best aardig gedaan. De AEX wordt nipt verslagen en dat is echt knap, gezien de grote hoeveelheid kleine fondsen die dit jaar aan puin zijn gegaan.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,4% presteert iets beter dan de overige Europese indices. Alleen de Britten blijven achter.

Goud (-0,0%) weet het even niet.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,5%) hebben de goede lijn weer te pakken.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,142 ten opzichte van de dollar. We staan alweer €0,02 hoger dan vorige week.

Rentes: de Nederlandse (0,53%) en Duitse tienjaarsrente (0,39%) stijgen twee basispunten.

Bitcoin daalt weer eventjes 5%.

Damrak

Signify (+2,9%) ligt goed al kunnen we geen duidelijke oorzaak vinden.

ABN Amro (+1,8%) trekt zich niets aan van de opstand van hoge managers tegen ceo Van Dijkhuizen.

Ahold (+1,7%) is niet meer te stoppen. De koers staat op een year high.

Altice (-2,2%) is de vreemde eend in de bijt.

De volatiliteit stijgt vandaag nauwelijks, maar Flow Traders (+3,5%) schiet er vandoor.

Adyen (-1,9%) zakt onder de €500 heen.

AMG (-2,0%) heeft ook een off-day.

VolkerWessels (+2,5%) zet het herstel van vrijdag door.

Hetzelfde geldt voor Ordina (+4,2%).

Adviezen

ABN Amro: naar €31 van €32 en kopen - Credit Suisse

ABN Amro: naar €28,90 van €28,30 - KBW

ABN Amro: naar 29,50 van €29,40 - Kepler Cheuvreux

Signify: naar €24 van €25 - Kepler Cheuvreux



