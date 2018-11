Liveblog: ABN Amro

Update 08:55 uur: ABN Amro II

Zal wel toeval zijn, maar we doen het voorbeurs louter met twee adviesjes voor De Bank & de Veertig Muitende Managers:

ABN Amro: naar €28,90 van €28,30 - KBW

ABN Amro: naar €31 van €32 - Credit Suisse

Update 08:50 uur: Robeco 2019

Leesvoer voor bij de open haard.

Outlook 2019: The end of TINA. https://t.co/g3nB6sxXlu pic.twitter.com/Gc3WNRfc2m — Robeco Asset Management (@Robeco) 19 november 2018

Robeco kijkt aan de hand van tien thema's vooruit op 2019 en dit grafiekje pik ik uit het hoofdstukje waarde- versus groeiaandelen. De laatste categorie is deze bullmarket veel harder gestegen. Zijn die nu te duur, is waarde goedkoop, of alleen maar minder duur, of...? Ga maar kijken. Copypaste:

Given the developments we expect to see in 2019, now is still a very good time for investors to introduce value stocks to their portfolios. While there is no urgency for this rotation, investors adopting a more defensive investment strategy would be wise to gradually make space for value stocks in 2019. From a risk-return perspective, the opportunity costs of holding value stocks have now become very low − too low, perhaps.

Update 08:40 uur: ABN Amro

FD spreekt van muitende managers. Hoe serieus is dit? Anoniem is het wel en het is naar de pers gelekt. Zeg maar hoe chique u dat vindt. Verder is het wellicht het structurele verhaal bij ABN Amro dat er te veel (managers) met zichzelf en eigen organisatie bezig zijn in plaats van hun werk.

Update 08:30: Leve de regels?

Tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen, het kan allemaal op een ongereguleerde markt. Ik blijf het leuk vinden dat tien jaar nadat de maatschappij eiste dat banken en beurzen aan banden werden gelegd - wat zeker is gebeurd- de hele greedy goegemeeente op die ongereguleerde coins duikt.

Kortom, wie haalt er koffie voor DNB en AFM?