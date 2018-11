Staat momenteel gelijk aan, of zelfs hoger, de tienjaarsrente dan het grafiekje hoor. Dus hoezo topped out..Een grafiek van april is niet heel actueel aangezien bewegingen gewoon doorgaan!.. Maargoed, daar kon je zelf toch ook wel opkomen, of zien..,? Blijkbaar dus niet.., klakkeloos wordt alles maar aangenomen, en geplaatst!..